OnePlus 13T : Snapdragon 8 Elite et batterie XXL, le smartphone compact qui va faire sensation ?

OnePlus prépare une vague de nouveaux smartphones pour le marché chinois au deuxième trimestre 2025. Parmi eux, le OnePlus 13T (anciennement connu sous le nom de OnePlus 13 Mini) suscite un grand intérêt. Selon les dernières fuites, ce modèle compact, le OnePlus 13T, pourrait devenir le smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite le plus abordable du marché.

Un appareil portant le numéro de modèle PKX110 est récemment apparu dans la base de données de la certification 3C en Chine. Selon Digital Chat Station, cet appareil correspond au OnePlus 13T.

Bien que la certification 3C ne révèle pas toutes les spécifications du téléphone, elle confirme la prise en charge d’une charge rapide de 80W, une caractéristique très appréciée des utilisateurs de OnePlus.

Le OnePlus 13T est attendu avec un écran LTPO OLED de 6,31 pouces offrant une résolution 1.5K pour une meilleure netteté, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Côté design, le smartphone disposera d’un cadre en métal et d’un dos en verre, lui conférant une allure premium malgré son positionnement tarifaire attractif.

OnePlus 13T : Des caméras haut de gamme pour un smartphone compact

Le OnePlus 13T adoptera un module photo circulaire à l’arrière, analogue aux récents modèles de la marque. Il intégrera :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique) pour des clichés nets et détaillés

Un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x pour des portraits et des clichés rapprochés de qualité

Sous le capot, le OnePlus 13T sera alimenté par le Snapdragon 8 Elite, l’un des processeurs les plus puissants du moment, garantissant des performances exceptionnelles en jeu et en multitâche.

Il sera épaulé par une batterie massive de 6 000 mAh, une capacité impressionnante qui pourrait offrir une autonomie bien supérieure à la moyenne. De plus, des rumeurs indiquent un support de la charge sans fil, ce qui serait un ajout intéressant pour un smartphone de cette gamme.

Un positionnement tarifaire agressif ?

Selon plusieurs sources, le OnePlus 13T pourrait être l’un des smartphones les plus abordables avec un Snapdragon 8 Elite. Il pourrait même être moins cher que le Realme GT 7 Pro Arching Edition, actuellement vendu à 3 099 Yuan (~400 euros). Avec un tel positionnement tarifaire, OnePlus pourrait frapper un grand coup et attirer de nombreux utilisateurs à la recherche d’un smartphone compact, performant et abordable.

Le OnePlus 13T devrait être officiellement annoncé en Chine dans les prochaines semaines, aux côtés de deux autres modèles : le OnePlus Ace 5V et le OnePlus Ace 5S. Pour l’instant, aucune information n’a filtré concernant une sortie mondiale, mais il ne serait pas surprenant de voir ce modèle arriver sous un autre nom sur le marché international.