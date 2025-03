Accueil » Microsoft 365 Copilot : Researcher et Analyst, deux agents IA pour une automatisation avancée

Alors que Google et OpenAI ont récemment dévoilé leurs avancées en matière d’intelligence artificielle, Microsoft n’est pas en reste et vient d’annoncer plusieurs nouveautés majeures pour Microsoft 365 Copilot. Parmi elles, l’introduction de deux agents d’intelligence artificielle avancés baptisés Researcher et Analyst dans Microsoft 365 Copilot, ainsi que l’amélioration des capacités des agents IA personnalisés.

Pour éviter toute confusion, Microsoft 365 Copilot est essentiellement la version rebaptisée de l’ancienne application Microsoft 365 (Office). Elle est différente de l’application autonome Copilot, qui est plutôt une application de chatbot d’IA à usage général.

Cependant, l’idée générale n’est pas très différente. Vous demandez à l’IA Copilot de fournir des informations approfondies sur un certain sujet ou de créer un plan d’action, et elle s’exécute en produisant un document détaillé qui nécessiterait autrement des heures de recherche et de compilation de la part d’un être humain. Il s’agit d’effectuer des recherches complexes en plusieurs étapes en votre nom en tant qu’agent autonome de l’IA.

Researcher et Analyst : une nouvelle approche du raisonnement en profondeur

Microsoft présente Researcher et Analyst comme les premiers agents IA de raisonnement approfondi conçus pour assister les entreprises dans leurs tâches complexes.

Researcher repose sur un modèle avancé de recherche d’OpenAI, lui permettant d’exécuter des recherches complexes et multi-étapes. Cet agent est capable d’exploiter des données tierces, grâce à des connecteurs intégrés pour des outils comme Salesforce ou ServiceNow. Cette capacité le rend particulièrement utile aux entreprises qui souhaitent extraire des insights à partir de leurs multiples outils et automatiser des tâches de veille stratégique ou d’analyse concurrentielle.

Analyst, quant à lui, est basé sur le modèle de raisonnement o3-mini d’OpenAI et se distingue par sa capacité à traiter et organiser des données complexes. Il peut convertir des données brutes en tableaux détaillés, exécuter du code Python en temps réel avec une visibilité sur son exécution, et fonctionner au niveau d’un véritable data scientist. Grâce à son approche par chaînage de pensées (« chain-of-thought reasoning »), il peut générer des rapports détaillés, automatiser des analyses statistiques et optimiser la gestion des données d’une entreprise.

Disponibilité et intégration dans Microsoft 365 Copilot

Ces nouveaux agents commenceront à être déployés dès avril pour les entreprises disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot, via un programme d’accès anticipé. Parallèlement, Microsoft introduit de nouvelles fonctionnalités d’agents autonomes, déjà en cours de déploiement dans Copilot Studio.

Microsoft ambitionne de rendre Microsoft 365 Copilot plus puissant et adaptable en intégrant des flux d’agents intelligents capables d’automatiser des tâches complexes. Grâce à des workflows basés sur des règles et enrichis par l’IA, les entreprises pourront créer des assistants personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques.

Microsoft met en avant des cas d’usage, comme la gestion automatisée des e-mails de feedback, où un agent pourrait classer les demandes et les rediriger vers les équipes appropriées. Cependant, il reste à voir si ces agents surpasseront des méthodes d’automatisation classiques ou s’ils apporteront une réelle valeur ajoutée dans un contexte professionnel.

Une nouvelle étape dans l’évolution des IA d’entreprise

Avec ces annonces, Microsoft renforce sa position sur le marché des intelligences artificielles pour les entreprises, en mettant en avant des outils capables de traiter des tâches avancées, du raisonnement complexe à la gestion automatisée des données. Il faudra attendre les premiers retours d’expérience pour mesurer l’impact réel de ces nouveautés, mais une chose est sûre : l’IA devient un élément incontournable du paysage professionnel moderne.