Accueil » Motorola Edge 60 Fusion : lancement le 2 avril, ultra-résistance et 50 mégapixels, les détails

Motorola s’apprête à dévoiler officiellement son Edge 60 Fusion, un nouveau smartphone milieu de gamme qui sera lancé le 2 avril. Ce modèle s’inscrit dans la série Edge 60, que la marque prévoit de présenter dans les semaines à venir.

Avant l’annonce officielle, plusieurs images du Motorola Edge 60 Fusion ont fuité, révélant le design du téléphone sous plusieurs angles. Selon AndroidHeadlines, l’appareil sera disponible dans quatre coloris : bleu, vert, rose et violet. Cependant, la disponibilité de ces teintes pourrait varier selon les marchés.

Edge 60 Fusion : Un écran OLED 1200p ultra-lumineux et une solidité à toute épreuve

Motorola a déjà confirmé certaines caractéristiques du Edge 60 Fusion. Il embarquera un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution 1200p et une luminosité maximale de 4 500 nits, assurant une lisibilité parfaite même en plein soleil. L’écran sera protégé par un verre Gorilla Glass 7i, garantissant une bonne résistance aux rayures et aux chocs.

Côté robustesse, Motorola affirme que le Edge 60 Fusion sera le smartphone le plus durable de son marché, grâce à ses certifications IP68/IP69 et MIL-810H. Cela signifie que l’appareil est résistant à l’eau et à la poussière, mais aussi conçu pour supporter des conditions extrêmes, comme des températures élevées ou des chocs violents.

Un capteur photo de 50 mégapixels signé Sony et une autonomie impressionnante

Le Motorola Edge 60 Fusion sera équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, utilisant le Sony LYT-700C et validé par Pantone pour un rendu fidèle des couleurs.

Sous le capot, il sera alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 7400, faisant de lui le premier smartphone en Inde à intégrer cette puce. L’appareil sera également doté d’une batterie de 5 500 mAh, offrant une autonomie confortable et compatible avec une charge rapide 68W.

Un prix élevé pour un milieu de gamme et un suivi logiciel limité

En Europe, le Motorola Edge 60 Fusion devrait être commercialisé aux alentours de 350 €. Un tarif qui pourrait sembler élevé compte tenu de la concurrence, notamment face à des modèles offrant des mises à jour logicielles plus longues.

En effet, bien que le Edge 60 Fusion soit livré avec Android 15, Motorola ne garantit que trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Un support logiciel qui semble limité par rapport aux smartphones Galaxy A de Samsung, qui bénéficieront du double de mises à jour logicielles.

Un smartphone prometteur, mais une stratégie perfectible

Le Motorola Edge 60 Fusion mise sur sa résistance extrême, son autonomie élevée et son écran ultra-lumineux pour séduire les amateurs de smartphones robustes. Cependant, son prix un peu élevé et son suivi logiciel limité pourraient freiner certains acheteurs face à la concurrence.

Que pensez-vous de ce nouveau Motorola ? Est-il suffisamment solide pour justifier son prix ?