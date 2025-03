Google Drive : la version ARM est enfin disponible, une étape clé pour Windows on ARM

Google vient de franchir une étape importante en publiant officiellement une version ARM native de Google Drive pour Windows. Cette mise à jour permet enfin aux PC équipés de processeurs Snapdragon et autres puces ARM de synchroniser leurs fichiers avec Google Drive sans passer par la version bêta ni utiliser des outils tiers.

Les premiers PC sous Snapdragon X Elite ont fait leur apparition l’an dernier, promettant une autonomie impressionnante et de solides performances. Cependant, la compatibilité logicielle reste encore un défi majeur. Microsoft a mis en place un système d’émulation pour exécuter les applications x86 sur Windows 11 ARM, mais certains logiciels, notamment ceux intégrés à l’Explorateur Windows comme les outils de synchronisation cloud, posaient problème.

Jusqu’à présent, Google Drive ne fonctionnait pas correctement sur les PC sous Snapdragon, y compris les derniers modèles, tels que Surface Laptop, Lenovo Yoga Slim 7x, Surface Pro, ASUS Zenbook A14, Dell Inspiron 14 Plus 7441 et Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Contrairement aux précédentes tentatives infructueuses de Microsoft pour populariser Windows on ARM, la transition vers ce nouvel environnement semble cette fois-ci bien mieux engagée.

Google Drive: Une sortie officielle après une phase bêta réussie

En décembre dernier, Google avait lancé une version bêta de Google Drive compatible ARM64. Après quatre mois de tests, la firme de Mountain View annonce désormais la sortie officielle de la version stable.

Dans son blog officiel, Google déclare : « L’année dernière, nous avons introduit une version bêta de Google Drive compatible avec les PC Windows on ARM. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’elle est désormais disponible pour tous. Cette version, compilée pour ARM64, permet aux utilisateurs de synchroniser et stocker leurs fichiers en ligne avec facilité sur les PC équipés de processeurs Snapdragon ».

Les utilisateurs de PC sous ARM peuvent dès à présent télécharger le client Google Drive et bénéficier d’une expérience identique à celle des PC Windows classiques, avec une synchronisation complète dans l’Explorateur de fichiers. Ceux qui avaient installé la version bêta recevront automatiquement la mise à jour vers la version stable.

Le déploiement commencera à partir du 24 mars 2025 et pourrait prendre jusqu’à 15 jours pour atteindre tous les utilisateurs, qu’ils aient un compte Google personnel ou un compte Google Workspace.

Une meilleure compatibilité logicielle pour Windows on ARM

L’arrivée de Google Drive n’est qu’une pièce du puzzle dans l’amélioration de l’écosystème Windows on ARM. Au fil des derniers mois, de nombreuses applications ont suivi le mouvement, dont :

Google Chrome (compatible ARM dès le lancement des PC sous Snapdragon X Elite)

Adobe Photoshop et Lightroom

Proton VPN, Start11, Blender, GIMP et Google Quick Share

Malgré ces avancées, le jeu vidéo reste un défi. La plupart des titres nécessitent encore une émulation x86, et certains ne fonctionnent pas du tout. Néanmoins, Qualcomm et Epic Games travaillent à améliorer la compatibilité grâce à l’intégration d’Easy Anti-Cheat sur Windows ARM, ce qui pourrait faciliter l’arrivée de jeux compatibles nativement.

Comment installer Google Drive pour ARM sur votre PC ?

Téléchargez la version ARM64 de Google Drive depuis le site officiel de Google. Assurez-vous que WebView2 de Microsoft est installé (il est requis pour l’authentification et certaines fonctionnalités). Lancez l’installation et connectez votre compte Google. Profitez d’une synchronisation fluide entre vos fichiers locaux et le cloud.

Avec cette mise à jour, Google améliore considérablement l’expérience des utilisateurs de Windows sur ARM. Même si des défis subsistent, notamment du côté du gaming, l’écosystème logiciel continue de s’étoffer, rendant ces machines de plus en plus attractives.

Et vous, utilisez-vous un PC sous ARM ? Que pensez-vous de cette avancée ?