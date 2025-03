Sony Xperia 10 VII : écran OLED 120 Hz et Snapdragon 6s Gen 3 pour le milieu de gamme ?

Sony s’apprête à enrichir sa gamme Xperia en 2025 avec le Xperia 10 VII, un smartphone milieu de gamme qui apportera plusieurs améliorations notables. D’après les fuites partagées par spektykles sur le forum Esato, l’un des changements les plus marquants concernera l’écran OLED 120 Hz, une première pour la série Xperia 10.

Le Xperia 10 VI, sorti en mai 2024, était équipé d’un écran OLED de 60 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz et d’un Snapdragon 6 Gen 1. Avec le Xperia 10 VII, Sony devrait proposer un processeur différent, et les rumeurs indiquent qu’il pourrait s’agir du Snapdragon 6s Gen 3, un SoC introduit en juin 2024.

Ce choix s’explique par une optimisation des coûts, car le Snapdragon 6 Gen 4 attendu en février 2025 aurait certainement fait grimper le prix final du téléphone. Le Snapdragon 6s Gen 3, gravé en 6 nm, promet une amélioration de 15 % des performances CPU ainsi qu’une meilleure gestion de l’IA par rapport à son prédécesseur, selon Qualcomm.

Sony devrait conserver un prix analogue à celui du Xperia 10 VI, qui avait été lancé à 399 €.

Un marché en déclin pour Sony, mais une stratégie plus ciblée

Le marché des smartphones Xperia s’est considérablement réduit ces dernières années. Selon Counterpoint Research, les expéditions mondiales de smartphones Sony ont chuté de 40 % entre 2020 et 2023. Face à cette situation, l’entreprise semble vouloir miser sur un segment plus précis : celui des utilisateurs fidèles et des amateurs de smartphones compacts et optimisés pour la consommation multimédia.

Si Sony suit le calendrier habituel, le Xperia 10 VII pourrait être dévoilé autour de mai 2025, à l’image du Xperia 10 VI l’année précédente.

Sony mise aussi sur des capteurs photo haute résolution

Parallèlement à ce nouveau smartphone, Sony travaille sur des capteurs photo de 100 mégapixels et 200 mégapixels destinés aux smartphones. Selon Digital Chat Station, le capteur de 100 mégapixels devrait être adopté par plusieurs fabricants chinois sur des smartphones haut de gamme équipés du Snapdragon 8 Elite 2 et du Dimensity 9500.

Quant au capteur de 200 mégapixels, il se distinguerait par une taille supérieure aux capteurs ISOCELL 200 mégapixels de Samsung et pourrait être utilisé directement par Sony sur un de ses futurs smartphones ou vendu à d’autres constructeurs.

Un Xperia 10 VII prometteur, mais suffisant pour relancer Sony ?

Avec un écran 120 Hz et un processeur plus performant, le Xperia 10 VII semble offrir une mise à jour bienvenue pour les fans de la marque. Cependant, Sony devra faire plus pour redynamiser ses ventes et se différencier sur un marché ultra-compétitif.

Il faudra donc voir si la marque prévoit d’autres améliorations en photo, en autonomie ou en design, des critères de plus en plus déterminants pour séduire les consommateurs. En tout cas, entre ses nouveaux capteurs haute résolution et son Xperia 10 VII, Sony montre qu’elle n’a pas encore dit son dernier mot dans le monde du smartphone.