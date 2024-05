Découvrez le Xperia 10 VI de Sony : Caméra IA et autonomie exceptionnelle

Sony vient de lancer deux nouveaux modèles dans sa gamme de smartphones : le Xperia 10 VI, un modèle milieu de gamme, et le Xperia 1 VI, un modèle phare.

Successeur du Xperia 10 V, le Xperia 10 VI arbore un design épuré avec des bords arrondis et une nouvelle disposition du bloc de caméras, maintenant réduit à deux objectifs. Disponible en noir, blanc et bleu, ce téléphone pèse 164 grammes, soit 5 grammes de plus que son prédécesseur, une différence presque imperceptible au quotidien.

Sony met l’accent sur la durabilité avec l’utilisation de résines semi-transparentes et recyclées, affirmant que 50 % des matériaux utilisés sont issus de sources responsables. L’écran OLED de 6,1 pouces du Xperia 10 VI, protégé par du verre Gorilla Glass Victus, offre une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, le tout dans un format d’image 21:9 sans encoche ni découpe.

Le système de caméra du Xperia 10 VI comprend un objectif ultra grand-angle de 16 mm et un grand-angle de 26 mm, qui peut zoomer optiquement jusqu’à 52 mm. Cela offre une polyvalence impressionnante, des paysages vastes aux portraits zoomés. Sony a également intégré des fonctionnalités AI pour optimiser automatiquement les paramètres pour les photos et vidéos.

La caméra frontale reste à 8 mégapixels, adéquate pour des selfies nets.

Performance

Animé par le chipset Snapdragon 6 Gen 1, le Xperia 10 VI gère sans effort les tâches quotidiennes et supporte même les sessions de jeux légers. Avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1,5 To par microSD, Sony améliore significativement les spécifications par rapport aux modèles précédents.

Sony continue de briller dans le domaine sonore avec des haut-parleurs stéréo en façade offrant un son encore plus clair et plus fort que le modèle précédent. Le smartphone conserve également la prise audio 3,5 mm et supporte le LDAC pour une meilleure qualité audio en Bluetooth.

La grande nouveauté reste l’autonomie : équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, le Xperia 10 VI promet jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge, supportant également la charge rapide et la technologie Xperia Adaptive Charging pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Prix et disponibilité

Le Xperia 10 VI sera disponible à partir de mi-juin à un prix de 399 €. En résumé, le Xperia 10 VI de Sony offre des améliorations significatives en termes de caméra, performance et durabilité, le positionnant comme un choix solide dans le segment milieu de gamme.