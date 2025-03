Android 16 Beta 3 : le déverrouillage par empreinte digitale arrive enfin écran éteint

Google continue d’améliorer Android 16 avec sa troisième version bêta, marquant ainsi l’approche de la version finale. Cette mise à jour n’apporte pas de changement majeur, mais elle introduit une amélioration significative pour l’expérience utilisateur : le déverrouillage par empreinte digitale écran éteint.

Jusqu’à présent, pour déverrouiller un smartphone Pixel via l’empreinte digitale, il fallait réveiller l’écran en le tapotant avant d’utiliser le capteur biométrique. Avec cette nouvelle option, il est désormais possible de déverrouiller son téléphone directement en posant son doigt sur le capteur, même si l’écran est éteint.

Cette fonctionnalité avait initialement été introduite sur les Pixel 9 dans Android 16 Developer Preview 2. On pensait qu’elle resterait exclusive à cette gamme en raison de son capteur d’empreintes ultrasonique, mais Google l’a finalement étendue à tous les Pixel 6 et modèles plus récents.

Comment activer le déverrouillage empreinte écran éteint sur Android 16 ?

Pour activer cette fonctionnalité sur votre Pixel sous Android 16 Beta 3, suivez ces étapes

Ouvrez les paramètres Allez dans Sécurité et confidentialité Sélectionnez Déverrouillage de l’appareil Entrez dans Empreinte digitale Activez l’option Déverrouillage par empreinte écran éteint

Pour tester la fonctionnalité, désactivez l’affichage permanent (Always-on Display). Ensuite, éteignez l’écran et posez votre doigt sur le capteur. Si la fonctionnalité est bien activée, l’appareil s’allumera et se déverrouillera immédiatement.

Un avantage pour l’autonomie des smartphones Pixel

Les utilisateurs qui avaient activé le Always-on Display pour un accès plus rapide à leur téléphone pourront désormais le désactiver et utiliser le déverrouillage par empreinte écran éteint à la place. Cela peut prolonger l’autonomie de la batterie, notamment sur les modèles plus anciens où l’autonomie est un enjeu important.

Quelles autres fonctionnalités Pixel 9 aimeriez-vous voir arriver sur les anciens modèles ?

Cette mise à jour montre que Google est prêt à rendre certaines fonctionnalités de ses nouveaux smartphones accessibles aux anciens modèles.

Quelles autres options des Pixel 9 aimeriez-vous voir arriver sur les Pixel 6, 7 et 8 ? Une meilleure gestion de l’IA ? Des améliorations pour l’appareil photo ?