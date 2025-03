Gmail : une recherche boostée à l’IA, des résultats plus pertinents enfin disponibles

Presque tout le monde possède un compte Gmail, mais, si vous l’utilisez depuis des années, il peut être difficile de remonter des dizaines, voire des centaines de milliers d’e-mails pour retrouver un e-mail spécifique ou un fichier spécifique dans un e-mail. Aujourd’hui, Google apporte enfin un peu de soin à la fonction de recherche de Gmail.

Gmail met en œuvre une fonction de recherche actualisée qui exploite l’intelligence artificielle pour fournir aux utilisateurs des résultats plus pertinents. Normalement, les résultats de recherche dans Gmail sont affichés par ordre chronologique. Si cela permet de faire apparaître les documents qui vous ont été envoyés récemment, c’est également inefficace si vous devez revenir quelques mois ou quelques années en arrière pour trouver quelque chose. Le nouveau système veut se concentrer sur la « pertinence » plutôt que sur la seule récence.

La date la plus proche sera toujours un facteur (il ne servirait pas à grand-chose de faire apparaître un e-mail datant d’une décennie si ce n’est pas ce que vous recherchez), mais le nouvel algorithme d’IA prendra également en compte l’interaction avec l’utilisateur (les courriels les plus cliqués) et la fréquence des contacts avec des expéditeurs spécifiques. L’objectif est de donner la priorité aux courriels les plus susceptibles d’intéresser l’utilisateur, en les plaçant en tête des résultats de recherche.

Cela signifie qu’au lieu de passer au crible une longue liste d’e-mails contenant le terme recherché, vous pourriez voir les e-mails dont vous avez le plus besoin beaucoup plus tôt. Par exemple, si un utilisateur communique fréquemment avec un collègue particulier et qu’il recherche un projet, les e-mails de ce collègue concernant le projet apparaîtront probablement plus haut dans les résultats. Les e-mails récents liés à la recherche auront plus de poids que les anciens, ce qui évitera aux utilisateurs d’avoir à faire défiler des informations périmées, mais ce ne sera pas le seul facteur en jeu.

En tenant compte d’un plus grand nombre de signaux que la simple correspondance de mots clés, la fonctionnalité de recherche améliorée devrait mieux comprendre l’intention de l’utilisateur et donc fournir des résultats plus précis. Si vous préférez l’ancienne vue pour une raison ou une autre (par exemple, un e-mail qui a fait surface facilement auparavant est maintenant enterré — c’est l’IA et des erreurs peuvent se produire, après tout), vous pourrez toujours revenir à la vue « la plus récente » à partir de la nouvelle vue « la plus pertinente ».

De quoi améliorer l’expérience Gmail ?

Si ce système fonctionne correctement, il pourrait constituer une amélioration considérable de mon expérience Gmail. J’ai tendance à considérer l’historique de mes e-mails comme une archive contenant des fichiers importants et des e-mails des années précédentes auxquels je fais encore souvent référence ou que j’utilise. Cependant, il m’est parfois difficile de retrouver certains messages, car ils sont souvent noyés parmi d’autres courriels sans intérêt, parce que le corps du message contient un élément qui correspond à peine à mon critère de recherche. Vous avez peut-être également dû utiliser des opérateurs de recherche de temps en temps pour accéder à un e-mail spécifique. Les clics fréquents sur le même e-mail/expéditeur devraient être pris en compte dans ce nouvel algorithme, et je m’attends donc à ce que cette partie s’améliore au minimum.

Google n’a pas précisé quand cette nouvelle expérience de recherche au sein de Gmail serait déployée. Je ne la vois pas encore de mon côté, mais on peut supposer qu’il faudra quelques semaines ou quelques mois pour qu’elle apparaisse pour tout le monde. Pour savoir si vous l’avez déjà, mettez à jour votre application et effectuez une recherche dans l’application une fois que vous l’avez fait.