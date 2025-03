Accueil » Google Pixel 9a : IA limitée par 8 Go de RAM, quelles fonctionnalités absentes ?

Google Pixel 9a : IA limitée par 8 Go de RAM, quelles fonctionnalités absentes ?

Annoncé ce mercredi, le Google Pixel 9a s’impose déjà comme l’un des milieu de gamme les plus intéressants de l’année. Toutefois, une limitation matérielle risque de ternir son potentiel : avec seulement 8 Go de RAM, le Pixel 9a ne pourra pas offrir l’expérience complète de l’IA que l’on retrouve sur les modèles premium de Google.

Selon un nouveau rapport, Google a confirmé que le Pixel 9a intègre une version réduite de Gemini Nano, baptisée Gemini Nano 1.0 XXS. Cette variante allégée empêche le smartphone de prendre en charge toutes les fonctionnalités avancées d’IA disponibles sur les autres modèles Pixel 9.

Le Pixel 9a permet toujours d’accéder à Gemini via le bouton d’alimentation ou une application, mais la puissance de calcul limitée de l’appareil ne permet pas un traitement local aussi fluide que sur les modèles équipés de 12 Go de RAM.

Pourquoi une version « XXS » de Gemini Nano pour le Pixel 9a ?

Avec 8 Go de RAM, le Pixel 9a ne peut pas exécuter Gemini Nano en permanence, comme c’est le cas sur les modèles haut de gamme. Au lieu de cela, l’IA ne se lance qu’en cas de besoin, ce qui pourrait impacter la réactivité de certaines fonctionnalités.

Cette approche rappelle la polémique autour du Pixel 8, initialement annoncé comme incompatible avec Gemini Nano avant que Google ne propose finalement une préversion développeur. C’est d’ailleurs cette version réduite qui équipe aujourd’hui le Pixel 9a.

Quelles fonctionnalités d’IA seront absentes ?

Le Pixel 9a ne bénéficiera pas de toutes les avancées logicielles promises par Google sur les Pixel 9. Parmi les absents les plus notables :

Pixel Screenshots: l’outil permettant de rechercher des informations dans les captures d’écran grâce à un traitement IA local.

Call Notes: une fonctionnalité qui résume les appels téléphoniques grâce à une analyse intelligente du contenu.

Un autre manque potentiel concerne la détection des appels frauduleux via l’application Téléphone de Google. Bien que cette absence ne soit pas confirmée, il est possible que la fonctionnalité repose sur des ressources d’IA non disponibles sur le Pixel 9a.

En revanche, la transcription et le résumé des appels enregistrés fonctionneront bien. Contrairement à Call Notes, cette fonction ne traite pas directement l’audio : elle convertit d’abord la conversation en texte avant que Gemini Nano 1.0 XXS ne résume l’échange.

Un positionnement encore flou

Google n’a pas encore précisé la liste complète des fonctionnalités absentes du Pixel 9a, ce qui laisse planer un doute sur l’impact réel de ces limitations. Pour l’instant, le smartphone n’est pas encore disponible en précommande, et Google n’a pas communiqué de date de sortie exacte en avril.

Il faudra donc attendre les premiers tests pour évaluer si ces compromis sur l’intelligence artificielle affectent réellement l’expérience utilisateur. Une chose est sûre : le Pixel 9a devra se démarquer par d’autres atouts s’il veut rivaliser avec la concurrence en 2025.