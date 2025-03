Windows 10 : Microsoft rappelle la fin du support en 2025, la mise à jour vers Windows 11 s’impose

Les espoirs d’une prolongation de Windows 10 s’évanouissent : Microsoft vient d’envoyer des e-mails aux utilisateurs de Windows 10 pour leur rappeler que la fin du support approche.

L’entreprise encourage vivement la mise à jour vers Windows 11, sous peine de ne plus recevoir de mises à jour de sécurité après le 14 octobre 2025.

Windows 10 : que se passera-t-il après octobre 2025 ?

Microsoft arrêtera :

Les mises à jour gratuites (y compris les correctifs de sécurité)

L’assistance technique

Seule option pour continuer à recevoir des mises à jour : payer un abonnement pour un support prolongé (comme Windows 7 en son temps). Bien sûr, votre PC sous Windows 10 ne cessera pas de fonctionner, mais l’absence de mises à jour de sécurité augmentera les risques d’attaques malveillantes avec le temps.

Les utilisateurs ont deux choix :

Vérifier la compatibilité de leur PC avec Windows 11 Acheter un nouvel ordinateur

Mais la réalité est plus complexe. De nombreux PC ne sont pas éligibles à Windows 11 en raison des exigences matérielles strictes (TPM 2.0, Secure Boot, processeurs récents). Résultat : des millions d’utilisateurs devront remplacer leur machine, une dépense parfois difficile à assumer.

Microsoft suggère aussi de revendre ou recycler les anciens PC, et en profite pour promouvoir OneDrive… un peu hors sujet, mais bon.

Une fin inévitable, mais encore du temps pour s’adapter

Windows 10 reste l’un des OS les plus utilisés au monde, et beaucoup d’utilisateurs ne veulent pas passer à Windows 11. Pourtant, la fin approche, et à terme, la mise à jour sera inévitable pour garantir la sécurité et la compatibilité logicielle.

Que comptez-vous faire ? Passer à Windows 11, rester sur Windows 10 malgré les risques, ou explorer d’autres alternatives ?