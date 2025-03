Google : partenariat avec MediaTek pour les TPU, une stratégie pour concurrencer Nvidia

Google prépare un partenariat stratégique avec MediaTek pour concevoir sa prochaine génération de Tensor Processing Units (TPU), selon un rapport de The Information. Ces nouvelles puces d’intelligence artificielle devraient être lancées en 2026 et marquent une évolution majeure dans la stratégie de Google pour ses infrastructures cloud et IA.

Bien que Google collabore désormais avec MediaTek, l’entreprise ne met pas fin à son partenariat avec Broadcom, qui conçoit actuellement ses TPU. Un employé de Broadcom a confirmé que la relation avec Google restait intacte.

Ce choix s’explique par plusieurs facteurs :

MediaTek a des liens étroits avec TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde.

Un coût inférieur par puce, rendant la fabrication des TPUs plus compétitive par rapport aux solutions Broadcom.

Un accès facilité aux capacités de production avancées de TSMC, crucial pour éviter la pénurie de composants IA.

Selon l’institut de recherche Omdia, Google aurait dépensé entre 6 et 9 milliards de dollars en 2024 pour ses TPU, en fonction des prévisions de revenus de Broadcom sur le marché des semi-conducteurs IA.

Une stratégie IA calquée sur Nvidia pour dominer le cloud

Google adopte une stratégie analogue à Nvidia, en développant ses propres puces IA pour ses centres de données et en les louant à ses clients cloud. Ce modèle réduit sa dépendance aux GPU de Nvidia, qui sont hautement demandés par ses rivaux comme Microsoft (avec OpenAI) et Meta.

En 2024, Google a dévoilé son TPU de 6e génération, une alternative aux GPU Nvidia pour ses propres besoins et ceux de Google Cloud.

En développant ses propres processeurs IA, Google renforce sa position face à AWS et Microsoft Azure, qui dominent actuellement le marché du cloud.

Les TPU Google : une technologie clé pour son infrastructure IA

À noter : ces TPU ne doivent pas être confondus avec les puces Tensor intégrées aux smartphones Pixel. Ces nouvelles puces sont conçues pour alimenter les centres de données IA de Google, soutenant des services comme Google Search, YouTube et Bard.

Avec la pénurie continue de puces Nvidia, Google mise sur l’indépendance technologique pour accélérer ses avancées en IA et garder une longueur d’avance dans la course à l’intelligence artificielle.

Reste à voir si ce partenariat avec MediaTek lui permettra de concurrencer plus efficacement Nvidia et ses solutions IA cloud.