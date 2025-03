Google et MediaTek : Un nouveau chipset pour la maison connectée !

Google poursuit son avancée dans le domaine de la maison intelligente. Après avoir intégré un panneau Google Home sur les téléviseurs et appareils Google TV pour simplifier le contrôle des gadgets connectés, Google annonce un partenariat avec MediaTek pour lancer un tout nouveau chipset de connectivité : le Filogic MT7903.

Le Filogic MT7903 est spécifiquement conçu pour l’écosystème Google Home, avec un support natif des normes Thread et Matter, désormais essentielles pour assurer une interopérabilité fluide entre les appareils de domotique.

Google et MediaTek précisent que ce chipset vise à « faciliter l’adoption massive de Thread et permettre aux développeurs d’offrir des expériences domotiques plus robustes et réactives aux utilisateurs ». Cela le positionne comme une pierre angulaire pour les appareils compatibles avec Google Home et les autres plateformes domotiques basées sur ces normes.

Des fonctionnalités avancées pour une maison connectée plus efficace

Outre le support des normes Thread et Matter, le Filogic MT7903 est compatible avec d’autres standards sans fil récents, notamment :

Bluetooth 6, pour une connectivité élargie.

Wi-Fi 6E, qui offre des débits plus rapides et une meilleure gestion des appareils connectés.

Une des innovations notables de ce chipset est le support de la fonctionnalité Thread Border Router Offload. Celle-ci permet au SoC principal d’un appareil de se mettre en veille tout en maintenant la connexion avec d’autres dispositifs connectés. Résultat : une consommation énergétique réduite et une optimisation de l’efficacité énergétique pour les appareils domotiques.

Quand verra-t-on ce chipset sur le marché ?

Le Filogic MT7903 sera disponible pour des échantillonnages au premier semestre 2025. Toutefois, il faudra patienter avant de voir des produits intégrant ce composant. Pour l’instant, MediaTek et Google n’ont pas précisé si ce chipset est exclusivement destiné aux téléviseurs et hubs domotiques ou s’il pourrait être utilisé dans une gamme plus large d’appareils intelligents.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans la collaboration entre Google et MediaTek. Elle fait suite à des informations selon lesquelles Google testerait un modem MediaTek pour les prototypes de sa prochaine gamme Pixel 10. Le Filogic MT7903 pourrait donc ne pas être la dernière innovation née de ce partenariat.

Un avenir prometteur pour les maisons intelligentes

Avec le Filogic MT7903, Google et MediaTek renforcent leur engagement à simplifier et améliorer les écosystèmes domotiques. En intégrant des technologies de pointe tout en optimisant la consommation énergétique, ce nouveau chipset pourrait jouer un rôle clé dans l’évolution des appareils connectés, ouvrant la voie à des maisons intelligentes plus fluides et interconnectées.