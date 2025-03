Qualcomm Snapdragon : 3 nouvelles puces pour consoles Android, les détails et performances dévoilés

Le marché des consoles de jeu portables Android continue de croître, et Qualcomm entend bien s’imposer avec trois nouveaux processeurs dédiés aux consoles portables : le Snapdragon G3 Gen 3, le Snapdragon G2 Gen 2 et le Snapdragon G1 Gen 2.

Ces nouvelles puces sont conçues pour répondre aux besoins de différents types de joueurs, qu’ils soient amateurs de gaming haute performance, de cloud gaming ou d’émulation rétro.

Les premiers appareils équipés de ces nouvelles puces arriveront très bientôt, avec des modèles signés Ayaneo, Onex et Retroid Pocket.

Snapdragon G3 Gen 3 : un monstre de puissance pour le gaming Android haut de gamme

Le Snapdragon G3 Gen 3 est la puce la plus puissante de cette nouvelle gamme. Conçu pour les passionnés de gaming mobile, ce processeur succède au Snapdragon G3x Gen 2, qui équipait notamment la Ayaneo Pocket S. Il repose sur une architecture octa-core avec une configuration 1+5+2 (1 cœur principal, 5 cœurs performance et 2 cœurs efficacité).

Par rapport à son prédécesseur, il offre :

Un gain de 28 % en performances graphiques

Le support du ray-tracing accéléré matériellement

La technologie Snapdragon Game Super Resolution pour un upscaling intelligent

Le Adreno Frame Motion Engine 2.0 pour des animations plus fluides

La compatibilité avec Unreal Engine 5 Lumen, un système avancé de gestion des reflets et de l’éclairage dans les jeux

Sur le plan matériel, cette puce peut gérer un écran Quad HD+ jusqu’à 144 Hz, garantissant une expérience visuelle ultra-fluide.

Les premiers appareils à embarquer ce processeur seront :

La Ayaneo Pocket S2, qui arrive dès ce mois-ci avec une meilleure gestion thermique et une disposition améliorée des commandes

La Ayaneo Gaming Pad, une tablette gaming attendue pour mai

La OnexSugar Sugar 1, la première console Android à double écran

Avec ces nouvelles optimisations, le G3 Gen 3 s’annonce comme une solution idéale pour les jeux Android AAA, tels que Fortnite, Call of Duty : Warzone Mobile, Genshin Impact et GRID Autosport, ainsi que pour l’émulation jusqu’à la génération PS2/GameCube.

Snapdragon G2 Gen 2 : un excellent compromis pour le cloud gaming et l’émulation avancée

Positionné en milieu de gamme, le Snapdragon G2 Gen 2 offre un excellent équilibre entre puissance et efficacité énergétique. Ce processeur octa-core repose sur une configuration 1+4+3 (1 cœur principal, 4 cœurs performance et 3 cœurs efficacité).

Par rapport à la première génération, il propose :

Une augmentation de 2,3x des performances CPU

Un gain impressionnant de 3,8x en puissance graphique

La prise en charge des écrans jusqu’à QHD+ 144 Hz

Cette puce est pensée pour le cloud gaming et le jeu en streaming local, tout en offrant suffisamment de puissance pour faire tourner des jeux Android modernes en haute qualité. Un modèle Retroid Pocket équipé du G2 Gen 2 devrait être annoncé dans les mois à venir.

Snapdragon G1 Gen 2 : une puce économe en énergie pour le streaming et l’émulation légère

Le Snapdragon G1 Gen 2 est le modèle le plus accessible de la gamme, destiné aux joueurs qui privilégient le cloud gaming et l’émulation rétro. Il adopte une configuration CPU 6+2 (2 cœurs performance et 6 cœurs efficacité), favorisant une longue autonomie plutôt que la puissance brute.

Qualcomm annonce :

Un gain de 80 % en performances CPU

Une augmentation de 25 % des performances graphiques grâce au GPU Adreno A12

La prise en charge des écrans Full HD+ jusqu’à 120 Hz

L’un des premiers appareils à utiliser cette puce sera le Retroid Pocket PR Classic, qui sortira plus tard ce mois-ci. Il proposera :

Un écran OLED pour une meilleure qualité d’image

Une batterie de 5 000 mAh

Un refroidissement actif pour optimiser les performances

Avec ces caractéristiques, le G1 Gen 2 sera idéal pour les services de cloud gaming comme Xbox Cloud Gaming et GeForce Now, ainsi que pour l’émulation de jeux Game Boy Advance, PlayStation 1 et Dreamcast.

Vers un futur dominé par les consoles portables Android ?

Si les discussions autour des consoles portables sont souvent dominées par des appareils Windows comme le Steam Deck, le ROG Ally ou le Lenovo Legion Go, les consoles Android offrent une alternative plus accessible avec de nombreux avantages :

Un prix plus abordable

Une meilleure autonomie grâce aux puces ARM

Des performances adaptées à l’émulation et au cloud gaming

Avec ces nouveaux processeurs Snapdragon G3 Gen 3, G2 Gen 2 et G1 Gen 2, Qualcomm renforce sa présence sur ce marché et permet aux fabricants de proposer des consoles plus performantes et plus polyvalentes.

Alors que de nouveaux modèles sont attendus dans les mois à venir, il sera intéressant de voir si les consoles Android parviendront à s’imposer comme une alternative viable aux consoles portables sous Windows.