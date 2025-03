Google : Détails du correctif, étapes pour rétablir son Chromecast et impact de la panne

Après plus d’une semaine de dysfonctionnement total, Google déploie enfin un correctif pour les Chromecast 2ᵉ génération et Chromecast Audio. Les utilisateurs touchés par ce problème recevront un e-mail officiel confirmant la résolution de l’incident.

L’incident a commencé autour du 9 mars, lorsque les utilisateurs des Chromecast 2ᵉ génération et Chromecast Audio ont commencé à voir un message d’erreur indiquant « Untrusted Device » lorsqu’ils tentaient de caster du contenu depuis leur téléphone.

Google a reconnu le problème dès le 10 mars, mais il aura fallu plus d’une semaine pour qu’un correctif soit finalement déployé. Voici l’e-mail envoyé aujourd’hui aux propriétaires des appareils concernés.

Merci pour votre patience pendant que nous avons travaillé à résoudre le problème affectant les Chromecast (2ᵉ génération) et Chromecast Audio. À partir d’aujourd’hui, cette panne est corrigée.

Si vous n’avez pas effectué de réinitialisation d’usine, votre appareil devrait maintenant fonctionner normalement. Si ce n’est pas le cas, vérifiez la version du firmware de votre appareil en suivant ces instructions. Si votre appareil n’est pas à jour, essayez de le redémarrer pour lancer le processus de mise à jour.

Pour les utilisateurs ayant effectué une réinitialisation d’usine, vous devrez mettre à jour l’application Google Home vers la dernière version (3.30.1.6 sur Android et 3.30.106 sur iOS) pour configurer à nouveau votre Chromecast. Le déploiement de cette mise à jour de l’application commence aujourd’hui et pourrait prendre quelques jours avant d’être disponible pour tous.

Nous nous excusons sincèrement pour cette interruption et les désagréments causés, et nous nous engageons à remettre tous les utilisateurs en service aussi rapidement que possible.