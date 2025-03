OnePlus Pagani : un smartphone pliable en approche ? Les rumeurs s’intensifient

Le célèbre Max Jambor a récemment révélé le nom de code « OnePlus Pagani » sur X, suscitant des spéculations sur l’arrivée d’un smartphone pliable dans la gamme OnePlus. Bien que cela puisse faire référence au Open 2 de OnePlus, il est peu probable que ce soit le cas, car la marque a officiellement annoncé qu’elle ne lancera pas de téléphone pliable en 2025.

Cela ouvre la porte à une autre hypothèse : « Pagani » pourrait bien être un nouveau modèle pliable indépendant, peut-être un smartphone pliable à clapet ou un modèle pliable de milieu de gamme. Le mystère reste entier, mais les rumeurs se multiplient autour de ce projet secret.

OnePlus a clairement déclaré qu’aucun smartphone pliable ne sortirait en 2025 sous sa marque. Cette annonce a renforcé l’idée que le « Pagani » pourrait être un modèle totalement différent, et pas un successeur du OnePlus Open 2, qui n’est pas prévu pour cette année. Cette situation suggère qu’il pourrait s’agir d’un appareil pliable de milieu de gamme ou d’un smartphone pliable à clapet qui vise un public plus large.

En effet, OPPO, la société sœur de OnePlus, a récemment annulé son projet de Find N5 Flip et limité la sortie du Find N5 en raison de ventes faibles et d’un excédent d’inventaire. OPPO pourrait donc se tourner vers OnePlus pour commercialiser un smartphone pliable de type flip sous cette marque, dans l’espoir de toucher une audience plus large et de redynamiser le marché.

Les rumeurs entourant un modèle flip de OnePlus

Si l’on se fie à la tendance actuelle des appareils pliables, le marché du flip phone connaît un véritable regain d’intérêt, avec des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip qui dominent le secteur. Cela pourrait expliquer pourquoi OnePlus pourrait être tentée de sortir un appareil flip sous le nom de « Pagani ». Cependant, tout ceci reste de la pure spéculation, faute d’informations concrètes sur le produit.

Il est intéressant de noter que OnePlus a annoncé qu’elle ne lancerait pas de pliable en 2025, mais si la société décide de réviser cette position et de dévoiler un modèle cette année, cela serait en contradiction avec ses précédentes déclarations. Les pistes restent floues, et seuls les mois à venir nous diront si ce « Pagani » est un projet à part entière ou un simple concept dans les coulisses.

À suivre de près : le futur pliable « Pagani »

En résumé, bien que les rumeurs autour du OnePlus Pagani soient encore floues, elles ouvrent la voie à des spéculations intéressantes sur l’orientation future de la marque. Qu’il s’agisse d’un appareil pliable de type flip phone ou d’un modèle plus ambitieux, le marché attend avec impatience de voir comment OnePlus répondra aux attentes croissantes des consommateurs en matière de téléphones pliables. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à patienter et à surveiller les annonces futures.

Que pensez-vous d’un modèle pliable sous la marque OnePlus ? Est-ce que vous seriez prêt à adopter ce type de technologie, ou préférez-vous attendre une version plus mature ?