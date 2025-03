SwitchBot Hub 3 : Un nouveau hub Matter avec cadran physique et écran intelligent

Spécialiste des appareils connectés pour la maison connectée, SwitchBot, prépare le SwitchBot Hub 3, un nouveau hub compatible Matter qui promet une gestion encore plus intuitive des appareils connectés.

Cette information a été repérée par HomeKit News and Reviews via un enregistrement auprès de la Connectivity Standards Alliance (CSA), l’organisation derrière le standard Matter.

Avec un écran intelligent et des commandes physiques, dont un cadran rotatif, ce hub pourrait bien devenir un incontournable de l’écosystème SwitchBot.

SwitchBot Hub 3 : Un hub pensé pour une gestion simplifiée

Le SwitchBot Hub 3 conserve l’écran présent sur le Hub 2 (vendu 80 euros), mais ajoute de nouveaux contrôles physiques qui améliorent l’interaction avec les appareils connectés.

Les nouveautés du Hub 3 :

Un cadran rotatif : il permet de régler la température d’un thermostat intelligent ou d’ajuster le volume de vos médias. Il est compatible avec Apple TV, Spotify et d’autres plateformes de streaming pour une gestion audio unifiée.

Des boutons physiques supplémentaires : un bouton Home, un bouton Retour, ainsi qu’un bouton marqué d’un mystérieux logo « S ».

Quatre boutons de scène personnalisables : situés sur l’écran d’accueil, ils permettent d’activer rapidement des modes personnalisés en un seul appui.

Grâce à ces commandes physiques, le Hub 3 simplifie la gestion des appareils domotiques sans avoir à passer par une application.

Un écran connecté activé par le mouvement

Le SwitchBot Hub 3 est équipé d’un écran qui s’allume automatiquement lorsqu’il détecte un mouvement (gestes de la main ou mouvement d’un appareil). Il affichera :

La température et l’humidité intérieures

Les prévisions météorologiques via des services tiers

Le statut en temps réel des serrures connectées SwitchBot

Compatibilité étendue avec Matter et les assistants vocaux

Le SwitchBot Hub 3 fonctionne comme un pont entre les appareils SwitchBot Bluetooth et le protocole Matter, rendant ainsi les produits SwitchBot compatibles avec les écosystèmes Apple, Google, Amazon et Samsung. Il prendra également en charge les commandes vocales via Alexa et Google Assistant.

SwitchBot n’a pas encore officialisé le Hub 3, et aucune date de sortie n’a été annoncée.

Avec le SwitchBot Hub 3, la marque renforce encore son écosystème de maison connectée en offrant une expérience plus fluide, intuitive et compatible avec Matter. Un produit prometteur à surveiller de près !