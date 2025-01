Accueil » Xiaomi 16 : Snapdragon 8 Elite 2 et photos exceptionnelles !

Xiaomi 16 : Snapdragon 8 Elite 2 et photos exceptionnelles !

Xiaomi 16 : Snapdragon 8 Elite 2 et photos exceptionnelles !

Depuis quelques années, Xiaomi a intégré des téléobjectifs dans ses smartphones phares. Avec la série Xiaomi 15, la marque a introduit une caméra périscope dans le modèle Pro, tandis que la version standard s’en tenait à un téléobjectif classique. Cependant, une nouvelle rumeur suggère que la série Xiaomi 16, attendue en 2025, offrira des caméras périscopes sur tous les modèles, y compris les versions standard.

Selon une fuite crédible de Digital Chat Station, un futur smartphone phare équipé de la puce Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) proposera une caméra périscope sur toute sa gamme. Ce flagship semble être la série Xiaomi 16, qui pourrait devenir la première série de smartphones à exploiter la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Elite 2.

Snapdragon 8 Elite 2 : Une puissance prometteuse

Le Snapdragon 8 Elite 2, prévu pour un lancement en octobre 2025, sera fabriqué avec le processus de gravure N3P de TSMC. Cette technologie devrait apporter des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité énergétique. De plus, les performances du GPU devraient être nettement supérieures à celles de son prédécesseur, le Snapdragon 8 Elite.

Le développement de la série Xiaomi 16 semble être encore en phase initiale. Selon la source, elle n’a pas encore atteint la phase de tests de validation produit (PVT). Cette étape essentielle, qui précède la production en masse, devrait commencer au deuxième trimestre 2025.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour parler en détail de la série Xiaomi 16. Xiaomi se concentre actuellement sur le lancement mondial de sa série Xiaomi 15, attendu au premier trimestre 2025. On peut s’attendre à ce que des informations plus concrètes sur la série Xiaomi 16 émergent à l’approche du Q2 2025, lorsque la gamme entrera en phase de test PVT.

Les défis et promesses de la Série Xiaomi 16

La décision d’étendre les caméras périscopes à toute la série Xiaomi 16 reflète la volonté de Xiaomi de se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif. Avec des améliorations significatives prévues dans le traitement d’image, et le boost des performances grâce au Snapdragon 8 Elite 2, cette série pourrait marquer un tournant dans la gamme de produits Xiaomi.

Pour les amateurs de photographie mobile et de zoom longue portée, la série Xiaomi 16 s’annonce déjà comme une proposition séduisante. Reste à voir comment Xiaomi exploitera cette technologie pour continuer à rivaliser avec ses concurrents, comme Samsung et Apple.