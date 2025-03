Accueil » OPPO Find X8S : Compact, ultra-puissant et doté du Snapdragon 9400+, lancement en avril

OPPO s’apprête à dévoiler une nouvelle gamme de smartphones haut de gamme en avril, et parmi eux, le Find X8S se distingue déjà comme l’un des modèles compacts les plus puissants du marché. Initialement pressenti sous le nom de Find X8 Mini, ce modèle de 6,3 pouces a finalement été confirmé sous l’appellation Find X8S, tandis que son homologue de 6,6 pouces reste sans nom officiel (Find X8S Pro ou Find X8 Next?).

Le Find X8S promet une expérience premium dans un format compact. Son écran OLED de 6,3 pouces affiche des bordures ultra-fines de moins de 1,38 mm, maximisant l’espace d’affichage. Avec une épaisseur inférieure à 8,15 mm (probablement autour de 7 mm) et un poids de moins de 187 g, il s’annonce comme l’un des smartphones les plus fins et légers de sa catégorie.

Le OPPO Find X8S embarquerait une batterie dépassant les 5 700 mAh, une capacité impressionnante pour un smartphone de cette taille. En plus de la charge filaire rapide de 80W, il offrira également la recharge sans fil de 50 W. L’appareil bénéficiera également d’une certification IP pour la résistance à l’eau et à la poussière, un atout de taille pour un usage quotidien.

OPPO Find X8S: Un processeur ultra-puissant et un module photo signé Hasselblad

Sous le capot, OPPO miserait sur le Dimensity 9400+ de MediaTek, dont le lancement est prévu pour le 11 avril. Ce chipset promet des performances élevées grâce à son cœur Cortex-X925 cadencé à 3,7 GHz.

Côté photo, le partenariat avec Hasselblad assure une qualité d’image optimale avec un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra-grand-angle de 8 mégapixels, et surtout un téléobjectif périscopique Samsung JN5 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x.

Autre nouveauté, OPPO remplacerait le curseur Alert Slider par un nouveau bouton multifonction nommé « Magic Cube », dont le fonctionnement reste à découvrir.

Un lancement en avril avec d’autres nouveautés OPPO

Le OPPO Find X8S sera présenté en avril en Chine, aux côtés de son grand frère Find X8S Pro/X8 Next et du Find X8 Ultra. OPPO pourrait également profiter de cet événement pour dévoiler la tablette OPPO Pad 4 Pro, les écouteurs Enco Free 4 TWS et la montre Watch X2 Mini.

Avec un design premium, des performances de haut vol et un module photo prometteur, le Find X8S s’annonce comme un concurrent sérieux aux modèles haut de gamme du marché. Reste à voir si OPPO décidera d’étendre son lancement à l’international.