Snapchat Platinum : Des lentilles vidéo IA révolutionnaires pour une expérience immersive

Snapchat continue d’innover avec ses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, la plateforme a annoncé une nouvelle exclusivité pour les abonnés Snapchat Platinum : des lentilles vidéo utilisant l’IA générative pour ajouter des animaux et des fleurs en réalité augmentée.

Les « AI Video Lenses », comme Snap les appelle, sont des filtres animés qui ajoutent des éléments interactifs réalistes à vos vidéos. Trois lentilles seront disponibles au lancement :

🐺 Le filtre du renard : Un renard viendra se blottir sur votre épaule.

🦝 Le filtre du raton laveur : Des ratons laveurs grimperont sur votre tête.

🌸 Le filtre des fleurs : Des fleurs apparaîtront devant vous tandis que la caméra effectuera un zoom arrière.

L’objectif ? Offrir une expérience visuelle encore plus immersive grâce à l’IA générative appliquée aux vidéos en temps réel.

Snapchat, leader de l’innovation en IA et réalité augmentée

Snapchat a toujours été à la pointe des nouvelles technologies en matière d’AR (réalité augmentée) et IA (intelligence artificielle).

Selon Snap : « Ces lentilles, alimentées par notre propre modèle de vidéo générative, apportent certaines des technologies d’IA les plus avancées du moment aux Snapchatters, via un format de lens familier ».

L’entreprise mise de plus en plus sur l’intégration d’IA en temps réel, après avoir déjà présenté l’an dernier un modèle IA permettant de changer l’arrière-plan et les vêtements d’un utilisateur instantanément.

Un contenu réservé aux abonnés Snapchat Platinum

Les AI Video Lenses sont une exclusivité Snapchat Platinum, une version premium du réseau social qui offre des fonctionnalités avancées et du contenu exclusif.

Pourquoi cette exclusivité ? Snap cherche à monétiser son IA avancée en réservant ces fonctionnalités à ses abonnés payants, tout en testant de nouvelles expériences interactives avant un éventuel déploiement grand public.

Vers une réalité augmentée encore plus intelligente ?

Avec ces nouveaux effets, Snapchat montre clairement son ambition de devenir une plateforme où l’IA et la réalité augmentée se combinent pour transformer l’expérience utilisateur.

Quelles pourraient être les prochaines innovations ?

Des personnages interactifs en 3D grâce à l’IA.

Des effets de transformation en temps réel encore plus avancés.

Des animations interactives basées sur l’environnement réel détecté par la caméra.

Que pensez-vous de ces nouvelles lentilles Snapchat ?