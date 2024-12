OPPO : Find N5, X8 Ultra, X8 Mini et X8s en préparation !

OPPO semble avoir un calendrier bien chargé pour le premier semestre 2025 avec plusieurs smartphones phares de la série Find en préparation. Parmi eux, les très attendus Find N5, Find X8 Ultra, Find X8 Mini (ou Find X8 Next), et désormais, le Find X8s, révélé par le célèbre Digital Chat Station (DCS). Voici un aperçu des spécifications et des dates de lancement possibles pour ces appareils.

Selon DCS, les modèles Find X8 Ultra et Find X8 Mini seront dévoilés ensemble. Ces lancements suivront l’arrivée officielle du Find N5, le smartphone pliable de la marque, prévu pour février 2025. Le Find X8 Mini, souvent surnommé Find X8 Next, devrait être une version compacte, mais performante, tandis que le modèle Ultra sera le modèle premium, intégrant les dernières avancées en matière de design et de technologie.

Find X8s : Une mise à niveau incrémentale

DCS a également confirmé que le Find X8s est en préparation, bien que son calendrier de lancement reste incertain. Ce modèle devrait constituer une mise à niveau progressive par rapport au Find X8 standard, probablement en introduisant des améliorations mineures tout en maintenant un positionnement compétitif dans la gamme.

Le Find X8 Ultra devrait être équipé d’un écran BOE X2 de 6,82 pouces avec une résolution 2K, offrant un design micro-quad-curved qui renforce l’élégance et l’immersion visuelle. Ce panneau serait similaire à celui du OnePlus 13, une autre référence en matière de qualité d’écran.

Find X8 : Design raffiné et optimisé

En termes de design, le Find X8 Ultra adoptera un cadre métallique avec des transitions chanfreinées. À l’arrière, un grand module circulaire central logera les caméras, avec une disposition proche de celle du Find X8 Pro, mais avec des capteurs plus volumineux. Malgré ces ajouts, l’appareil promet d’être plus fin et léger que son prédécesseur, le Find X7 Ultra, qui mesurait 9,5 mm d’épaisseur et pesait 221 grammes.

Le Find X8 Ultra est conçu pour impressionner les amateurs de photographie. Il intègre un capteur d’un pouce et deux lentilles périscopiques, permettant des zooms optiques avancés. Cela positionne le modèle comme un sérieux concurrent dans le segment des photo-phones premium.

Calendrier prévisionnel des lancements :

Février 2025 : Lancement du Find N5 (pliable) en Chine.

Mars 2025 : Lancement des modèles Find X8 Ultra et Find X8 Mini.

Date à confirmer : Dévoilement du Find X8s.

Avec cette série ambitieuse, OPPO semble vouloir répondre aux attentes des utilisateurs en diversifiant son offre, avec des produits allant des modèles compacts aux smartphones ultra-premium.