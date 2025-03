Accueil » Huawei : Les détails de l’événement du 20 mars, de HarmonyOS Next aux innovations automobiles

Huawei : Les détails de l’événement du 20 mars, de HarmonyOS Next aux innovations automobiles

Huawei : Les détails de l'événement du 20 mars, de HarmonyOS Next aux innovations automobiles

Huawei prépare un événement majeur le 20 mars : premier smartphone natif HarmonyOS, nouvelles tablettes et innovations automobiles

Huawei a officiellement confirmé la tenue de son événement Pura Pioneer Ceremony et HarmonyOS Smart Mobility New Product Launch le 20 mars à 14 h 30 (heure locale) en Chine, soit 7 h 30, heure de Paris.

Cet événement promet des annonces majeures, notamment le lancement du premier smartphone fonctionnant sous la version native de HarmonyOS, ainsi que des innovations dans les domaines des tablettes et de l’automobile.

Un smartphone révolutionnaire sous HarmonyOS Next

La star de cet événement sera sans aucun doute le premier smartphone entièrement basé sur HarmonyOS Next. D’après les rumeurs, ce modèle, le Huawei Pocket 3, pourrait arborer un format atypique, possiblement un smartphone pliable compact avec un écran de 6,28 pouces et un ratio 3:2.

Les premières fuites indiquent également que l’appareil embarquera un capteur photo principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur plus grand pour une meilleure qualité d’image. Il bénéficierait en outre d’une résistance à l’eau et à la poussière ainsi que d’un capteur d’empreintes latéral.

L’un des aspects les plus intrigants de ce modèle serait son prix abordable, facilitant ainsi l’adoption du système HarmonyOS. Certains le surnomment déjà Pocket 3 ou P70 Pocket, mais il pourrait finalement porter la nouvelle marque Pura, récemment introduite par Huawei.

De nouvelles tablettes et des véhicules intelligents au programme

En plus du smartphone, Huawei devrait présenter une nouvelle tablette, la Huawei MatePad Pro 12,2 pouces (édition 2025). Ce modèle apporterait des améliorations en termes de performances, d’autonomie et de fonctionnalités par rapport à la version 2024.

Dans le secteur automobile, Huawei continue d’investir massivement via sa filiale AITO, qui a récemment ouvert les précommandes des modèles Wenjie M9 2025 et Wenjie M8. Les prix finaux de ces véhicules seront annoncés officiellement lors de l’événement du 20 mars.

Huawei veut imposer HarmonyOS comme un véritable écosystème

Cet événement s’annonce comme une étape clé pour l’expansion de HarmonyOS. Avec un smartphone innovant, une nouvelle tablette performante et des véhicules intelligents connectés, Huawei démontre sa volonté de créer un écosystème complet et indépendant des solutions Android et iOS.

Rendez-vous le 20 mars pour découvrir si Huawei parviendra à révolutionner le marché avec HarmonyOS Next et à s’imposer face aux géants du secteur.

Que pensez-vous du pari de Huawei avec HarmonyOS ? Pourrait-il rivaliser avec Android et iOS à l’avenir ?