Chromecast : Bug général, ne réinitialisez pas vos appareils, alerte Google

Google vient d’envoyer un e-mail aux utilisateurs de Chromecast pour s’excuser d’un problème qui fait que certains modèles de Chromecast ne fonctionnent pas lorsque l’on essaie de les diffuser. L’entreprise affirme qu’elle travaille sur un correctif.

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’e-mail intitulé « Informations importantes concernant votre Chromecast ».

Nous vous contactons en raison d’une perturbation affectant les appareils Chromecast (2e génération) et Chromecast Audio. Nous nous excusons pour ce problème et comprenons votre frustration. Nous nous efforçons de mettre en place un correctif dès que possible et nous partagerons des mises à jour et des conseils sur la page de la communauté Nest. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous résolvons ce problème.