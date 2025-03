Accueil » Fuite du prix et des dimensions du Galaxy S25 Edge avant son lancement !

Fuite du prix et des dimensions du Galaxy S25 Edge avant son lancement !

Samsung s’apprête à dévoiler entièrement son Galaxy S25 Edge ultra-fin le mois prochain, après des aperçus lors de l’événement de lancement de la série Galaxy S25 et plus récemment au Mobile World Congress (MWC). Bien que la société garde la plupart des détails secrets, des fuites ont commencé à combler certaines lacunes.

Une nouvelle fuite en provenance de Ice Universe prétend révéler les dimensions et le prix du téléphone. Selon cette fuite, le Galaxy S25 Edge pèsera 162 grammes et mesurera seulement 5,84 mm d’épaisseur, soit nettement plus mince que les 7,2 mm du S25 standard, bien que le poids reste identique.

En ce qui concerne le prix, la source suggère qu’il sera analogue à celui du S25+, qui commence à 999 dollars, soit 1 172,05 euros en France. Cela ne signifie pas nécessairement un prix identique, mais donne une estimation solide.

Ce que nous savons jusqu’à présent du Galaxy S25 Edge

En plus des spécifications, Ice Universe a également partagé un rendu frontal du Galaxy S25 Edge, révélant des bordures ultra-fines, apparemment aussi minces que celles du Galaxy S25 Ultra. L’écran mesurerait 6,65 pouces en diagonale.

À l’intérieur, le téléphone devrait fonctionner avec le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, tout comme ses homologues de la série Galaxy S25. Cependant, la configuration de la caméra serait plus simplifiée, avec seulement deux capteurs à l’arrière : un principal de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, sans téléobjectif.

Le tout serait alimenté par une batterie de 3 900 mAh avec une charge filaire de 25W, et le téléphone serait disponible en bleu clair, noir et argent.

Galaxy S25 Edge, une production limitée

Comme mentionné précédemment, le Galaxy S25 Edge devrait être lancé en avril, bien qu’un rapport antérieur suggère qu’il pourrait ne pas être disponible avant mai, avec une production initiale limitée à seulement 40 000 unités.

Samsung n’a bien sûr rien confirmé de tout cela. Mais si les fuites sont exactes, le S25 Edge sera le smartphone premium le plus fin de Samsung depuis des années, et peut-être l’un des flagships les plus élégants du marché.