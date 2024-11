Siri : Révolution IA avec iOS 19 et modèles de langage avancés

Apple prépare une nouvelle série d’améliorations significatives pour Siri avec l’arrivée d’iOS 19 en 2025. Ces avancées s’appuieront sur des modèles de langage avancés de nouvelle génération (LLM), qui promettent de rendre l’assistant vocal bien plus conversationnel et naturel.

Les améliorations de Siri ne cessent de s’accélérer. Après les mises à jour majeures introduites avec iOS 18, comme un design repensé et une intelligence accrue grâce à Apple Intelligence, Apple vise encore plus haut. Avec la mise à jour iOS 18.4 prévue pour 2024, Siri pourra contrôler des applications de manière plus intuitive. Mais la véritable révolution arrivera avec iOS 19 en 2025, où Siri sera alimentée par des modèles de langage avancés, encore plus performants.

Selon Bloomberg, Apple travaille sur une version de Siri appelée en interne « LLM Siri », qui sera capable de tenir des conversations naturelles, rappelant les interactions offertes par des assistants vocaux comme ChatGPT et Gemini Live. Ces avancées feront partie intégrante d’Apple Intelligence, consolidant Siri en tant qu’assistant vocal de pointe.

Le rapport affirme que : « Le LLM de nouvelle génération prévu pour iOS 19 sera un système complet et innovant qui apportera des capacités avancées similaires à celles de ChatGPT ».

Siri, des conversations plus naturelles et une meilleure interaction

Avec ces nouveaux modèles de langage, Siri pourra engager des interactions plus complexes et naturelles, comprenant le contexte, le ton et les intentions de l’utilisateur avec une précision améliorée. Ces fonctionnalités permettront à Siri de se rapprocher des attentes des utilisateurs modernes qui souhaitent des assistants vocaux aussi intuitifs qu’humains.

Apple met tout en œuvre pour concrétiser sa vision. Ces derniers mois, l’entreprise a publié plusieurs offres d’emploi pour recruter des ingénieurs et des spécialistes en IA afin de renforcer ses équipes dédiées.

L’une des annonces mentionne explicitement : « Vous rejoindrez une équipe qui redéfinit l’informatique, crée des technologies d’assistants conversationnels révolutionnaires pour des systèmes à grande échelle et de nouveaux appareils ».

Un lancement en plusieurs étapes, prévu pour 2026

Bien que le développement de LLM Siri soit en cours, son déploiement ne sera pas totalement synchronisé avec le lancement d’iOS 19 en septembre 2025. Selon les informations actuelles, cette version conversationnelle de Siri devrait arriver avec une mise à jour majeure prévue pour le printemps 2026. Toutefois, Apple pourrait encore ajuster ses plans en fonction des avancées technologiques et des retours internes.

Avec ces améliorations prévues, Siri pourrait devenir bien plus qu’un simple assistant vocal. En intégrant des modèles de langage avancés et en renforçant sa compréhension contextuelle, Apple vise à transformer Siri en une interface véritablement intuitive et conversationnelle, rivalisant avec les meilleures solutions IA disponibles. Reste à voir si cette nouvelle version saura tenir ses promesses et s’imposer comme un leader dans un marché de plus en plus compétitif.