Instagram Community Chats : la nouvelle arme de Meta face à Telegram et Discord ?

Meta cherche à transformer ses applications sociales en véritables hubs de discussion et de partage de contenu. La prochaine étape de cette stratégie pourrait être les Community Chats sur Instagram, une nouvelle fonctionnalité qui pourrait concurrencer Telegram et Discord en matière de discussions de groupe.

Alessandro Paluzzi a dévoilé des captures d’écran montrant les premières ébauches des Community Chats sur Instagram. Selon lui, ces groupes de discussion pourraient accueillir jusqu’à 250 membres, offrant ainsi un espace ouvert où tous les utilisateurs pourraient échanger librement.

Cependant, ce ne sera pas un espace totalement libre de contrôle. Les créateurs de communautés pourront désigner des modérateurs chargés de surveiller les discussions, supprimer les messages enfreignant les règles et expulser les membres problématiques.

Instagram prévoit également une modération automatique, avec une surveillance basée sur ses propres règles de contenu. Mais on ignore encore quelles seront les sanctions appliquées en cas d’infraction, que ce soit pour un simple utilisateur ou pour l’ensemble d’une communauté.

Instagram, des options de confidentialité pour les créateurs

Une fois une Community Chat créée, son fondateur pourra restreindre l’accès aux seuls membres approuvés. À l’image des chaînes de diffusion, ces discussions de groupe pourront également être mises en avant sur le profil du créateur, permettant ainsi aux abonnés d’y accéder plus facilement.

Actuellement, la seule fonctionnalité de groupe disponible sur Instagram est le système de chaînes de diffusion, qui permet aux créateurs et influenceurs de partager des mises à jour en texte, vidéo et images avec leurs abonnés.

Ces chaînes offrent quelques interactions, comme des sondages et des questions ouvertes, et il est possible d’inviter un autre créateur à publier du contenu en tant qu’invité. Certaines chaînes sont également réservées aux abonnés payants, mais elles restent limitées aux comptes professionnels et ne permettent pas aux membres d’y publier eux-mêmes du contenu.

Avec les Community Chats, Instagram pourrait offrir une expérience plus interactive, où les fans et les abonnés pourraient partager leurs propres messages et interagir directement, comme sur les groupes Telegram ou les serveurs Discord.

Un défi de modération pour Meta

La plus grande difficulté de cette nouveauté sera sans doute la modération du contenu. Meta a récemment été critiqué pour avoir assoupli certaines de ses politiques, notamment sur des sujets sensibles comme les discussions LGBTQ+, ce qui a suscité l’inquiétude des experts en modération en ligne.

L’application de règles strictes ne sera pas simple, et Meta devra compter sur une vigilance accrue des modérateurs et des membres pour éviter les abus. Par ailleurs, les groupes privés pourraient facilement devenir des foyers de discussions problématiques si la surveillance est insuffisante.

Instagram a déjà été critiqué par le passé pour la diffusion de contenus haineux ou violents sur ses plateformes, malgré des règles strictes. Il sera intéressant de voir si la modération des Community Chats sera plus efficace, ou si Instagram risque de voir ces groupes dégénérer rapidement.

Seul l’avenir nous dira si cette alternative à Telegram et Discord parviendra à trouver son public, sans devenir un nouvel espace incontrôlable sur les réseaux sociaux.