Accueil » Reddit : Un outil anti-infractions pour vos posts, et plus encore !

Reddit vient d’annoncer une série de nouvelles fonctionnalités qui devraient transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme.

Parmi les ajouts les plus notables, un nouvel outil analyse désormais les posts en temps réel pour avertir les utilisateurs s’ils risquent d’enfreindre les règles d’un subreddit avant même qu’ils ne publient.

Reddit, un système proactif pour éviter les infractions aux règles

Désormais, lorsque vous rédigez un post sur l’application ou sur la version de bureau de Reddit, un algorithme scanne automatiquement votre contenu. Si une règle du subreddit risque d’être enfreinte, une notification apparaîtra, expliquant quelle règle spécifique pourrait poser problème.

Ce changement est particulièrement intéressant, car de nombreux utilisateurs ne prennent pas le temps de lire les règles avant de poster. Résultat : les modérateurs doivent filtrer et supprimer un grand nombre de posts chaque jour, un travail fastidieux. Cet outil pourrait donc alléger leur charge et rendre la modération plus fluide.

Toutefois, il existe un risque que cette fonctionnalité soit utilisée de manière excessive à l’avenir. Reddit est déjà connu pour certaines communautés où la censure est omniprésente. Si cet outil permet un jour la suppression automatique des posts, il pourrait être exploité pour écarter les opinions divergentes sous prétexte de non-conformité aux règles.

D’autres ajouts pratiques pour améliorer l’expérience utilisateur

En plus de ce système de détection des infractions, Reddit a introduit d’autres fonctionnalités utiles pour ses utilisateurs :

Récupération et repost des publications supprimées : Si un modérateur supprime votre post, vous aurez désormais la possibilité de le republier dans un autre subreddit sans avoir à le retaper entièrement.

Affichage des conditions d’accès aux subreddits : De nombreux subreddits exigent que les utilisateurs aient un compte d’une certaine ancienneté ou aient déjà participé à la communauté avant de pouvoir publier. Désormais, ces exigences seront affichées avant la publication, ce qui évitera aux utilisateurs de voir leur post supprimé immédiatement après l’avoir posté.

Suggestions de subreddits pertinents : Lorsque vous rédigez un post, Reddit pourra vous suggérer d’autres subreddits mieux adaptés à votre publication, afin d’augmenter vos chances d’interaction et d’engagement.

Vers une future intégration de l’IA ?

Pour le moment, Reddit n’a pas précisé si ces nouvelles fonctionnalités reposaient sur l’intelligence artificielle, mais il est fort probable que la plateforme intègre de l’IA à l’avenir pour affiner ces outils et les rendre plus précis.

Ces nouvelles fonctionnalités montrent que Reddit cherche à rendre la plateforme plus intuitive et accessible, tout en facilitant la modération. Reste à voir si ce nouvel outil de détection des infractions sera un allié pour les utilisateurs et les modérateurs ou un outil de contrôle qui pourrait restreindre la liberté d’expression sur certains subreddits.