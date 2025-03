1Password : Vos mots de passe accessibles en fonction de votre position !

1Password est l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe pour plusieurs raisons. Il est fiable, dispose d’une tonne de fonctionnalités et, même s’il est payant, vous en avez vraiment pour votre argent si vous devez jongler avec de multiples mots de passe, passkeys et autres choses. Aujourd’hui, il se dote d’une fonction de géolocalisation pour trouver le bon mot de passe là où vous en avez le plus besoin.

En effet, 1Password vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité permettant d’associer un lieu physique spécifique à certains identifiants. Ainsi, selon votre emplacement, les mots de passe pertinents apparaîtront automatiquement dans la nouvelle section « À proximité » de l’onglet d’accueil de l’application.

Jusqu’à présent, 1Password offrait des sections comme les favoris ou les accès fréquents pour faciliter la récupération rapide des mots de passe. Toutefois, ces listes peuvent rapidement devenir encombrées, rendant la recherche plus longue et fastidieuse.

Avec l’intégration des données de localisation, les identifiants les plus utiles apparaîtront automatiquement en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Par exemple :

Votre carte de santé apparaîtra lorsque vous serez chez le médecin.

Vos documents de voyage seront mis en avant à l’aéroport.

Les codes d’accès à votre bureau s’afficheront lorsque vous arriverez sur votre lieu de travail.

Comment ajouter une localisation à un mot de passe sur 1Password ?

L’ajout d’une localisation peut se faire de deux manières :

En étant physiquement présent sur le lieu concerné et en l’enregistrant directement dans 1Password. En utilisant une nouvelle vue cartographique, qui permet de rechercher un emplacement et d’y associer un identifiant, même à distance.

Les utilisateurs peuvent aussi définir un périmètre de détection, allant de 15 mètres à 16 km, afin de limiter le nombre d’identifiants affichés à proximité.

Respect de la vie privée et sécurité renforcée

1Password insiste sur le fait que les données de localisation ne sont ni stockées, ni partagées, ni suivies. Le traitement des informations à proximité se fait localement sur l’appareil, et l’utilisateur peut désactiver cette fonction à tout moment depuis les paramètres de l’application.

En plus de cela, l’application propose un paramètre spécifique pour empêcher le chargement des cartes, offrant une couche de sécurité supplémentaire aux utilisateurs soucieux de leur confidentialité.

Une fonctionnalité issue des laboratoires 1Password

Cette innovation n’est pas totalement nouvelle : elle a d’abord été testée via 1Password Labs, un espace expérimental où l’entreprise propose des fonctionnalités en avant-première avant leur déploiement officiel. Les utilisateurs peuvent y activer ou désactiver certaines fonctionnalités en cours de test via l’onglet « Labs » dans les paramètres de l’application.

Avec cette nouvelle approche basée sur la localisation intelligente, 1Password continue d’améliorer l’expérience utilisateur, en simplifiant l’accès aux informations essentielles au bon moment et au bon endroit.

La fonctionnalité en elle-même est plutôt sympa, et elle pourrait vous aider à gérer plus commodément les éléments dans l’application s’il vous arrive de l’utiliser pour plus que de simples mots de passe. La fonctionnalité est maintenant déployée pour les utilisateurs de 1Password à partir d’aujourd’hui, alors assurez-vous de télécharger la dernière mise à jour de l’application dès maintenant. Si vous souhaitez l’essayer mais que vous n’avez pas 1Password, l’entreprise propose également une version d’essai de 14 jours afin que vous puissiez l’essayer et voir ce que vous en pensez.