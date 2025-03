Samsung XR : Un casque avec écran 4K Sony pour défier Apple ?

Après plusieurs mois de rumeurs, le casque XR de Samsung commence enfin à se dévoiler. De nouvelles informations indiquent qu’il embarquera un écran micro-OLED 4K conçu par Sony, une technologie analogue à celle utilisée dans le casque Sony SRH-S1, un modèle haut de gamme destiné aux entreprises.

D’après The Elec, relayé par UploadVR, le casque XR de Samsung utilisera un écran micro-OLED Sony de 1,35 pouce, légèrement plus petit que l’écran 1,4 pouce de l’Apple Vision Pro. Toutefois, il offrirait une meilleure résolution de 3552 × 3840 pixels, contre 3660 × 3200 pixels pour le Vision Pro.

En termes de restitution des couleurs, Samsung bénéficierait d’un atout supplémentaire avec une couverture DCI-P3 de 96 %, contre 92 % pour l’Apple Vision Pro. Cette amélioration pourrait se traduire par une meilleure fidélité des couleurs et une expérience visuelle plus immersive.

Un casque destiné au grand public ?

Contrairement au Sony SRH-S1, qui est commercialisé à 4 750 dollars et vise un usage professionnel, Samsung chercherait à toucher un public plus large avec un prix plus abordable, à l’image de l’Apple Vision Pro (3 999 euros).

Apple, de son côté, peine à séduire massivement avec son Vision Pro, en raison notamment de son tarif élevé. Face à cela, d’autres acteurs comme Samsung, Sony et Meta (avec les casques Quest) tentent de proposer des alternatives plus accessibles.

Un marché en pleine évolution

Alors que Samsung travaille également sur des lunettes connectées, l’avenir de la XR semble se dessiner avec une multiplication des offres et des innovations technologiques. L’Apple Vision Pro pourrait aussi être mis à jour dans le courant de l’année, ce qui ne ferait qu’intensifier la concurrence.

La grande question reste de savoir si Samsung parviendra à offrir un casque aussi performant que l’Apple Vision Pro, mais à un prix plus attractif. Une chose est sûre, 2025 s’annonce comme une année passionnante pour les passionnés de réalité mixte.