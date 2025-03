iPhone pliable : Apple se lance enfin, mais pas avant 2027 !

Alors que Samsung, OPPO et Honor enchaînent les générations de smartphones pliables, Apple brille toujours par son absence sur ce marché en pleine expansion. Pourtant, selon Ming-Chi Kuo, analyste reconnu pour ses prédictions surla marque à la pomme, Apple prépare bien un iPhone pliable. Cependant, il faudra faire preuve de patience : sa sortie n’est attendue qu’en 2027.

Apple semble vouloir marquer les esprits avec un design ultra-fin et premium. Selon Kuo, l’iPhone pliable utilisera un alliage de titane et affichera une épaisseur de 4,5 à 4,8 mm une fois déplié, et entre 9 et 9,5 mm en mode plié. À titre de comparaison, cela placerait l’appareil dans la même catégorie que l’Honor Magic V3, le OPPO Find N5 et le Samsung Galaxy Z Fold 7, qui misent tous sur un format ultra-fin pour séduire les utilisateurs.

L’écran principal interne mesurerait 7,8 pouces, tandis que l’écran externe serait un panneau de 5,5 pouces. Mais le véritable atout de cet iPhone pliable pourrait être son écran sans pli visible, une prouesse que même Samsung et OPPO n’ont pas encore totalement maîtrisée.

Des concessions sur la photo et Face ID

Toutefois, Apple semble jouer la prudence en ne poussant pas les spécifications techniques à leur maximum. Seules deux caméras seraient présentes à l’arrière, une décision qui pourrait décevoir ceux qui espéraient un module photo avancé comme sur les iPhone Pro. Les contraintes d’espace semblent être la principale raison de ce choix, même si d’autres marques comme Vivo, Honor et OPPO ont déjà réussi à intégrer des capteurs photo plus avancés sur leurs modèles pliables.

Autre compromis surprenant : l’absence de Face ID. Apple pourrait se contenter d’un capteur d’empreintes digitales Touch ID intégré au bouton d’alimentation, une solution déjà adoptée par de nombreux smartphones pliables concurrents.

Un lancement prévu en 2027 avec un prix premium

Selon Kuo, Apple finalisera les caractéristiques techniques de son iPhone pliable fin 2025, avant de lancer la production de masse au quatrième trimestre 2026. Sa sortie officielle serait prévue pour la seconde moitié de 2027.

En ce qui concerne le prix, il faudra s’attendre à un tarif élevé, compris entre 2 000 et 2 500 dollars. Malgré ce positionnement ultra-premium, la demande devrait être forte, Apple bénéficiant toujours d’un attrait unique sur le marché du smartphone.

Apple arrivera-t-il trop tard sur le marché des pliables ?

Avec un lancement aussi tardif, Apple arrivera sur un marché où la concurrence aura déjà beaucoup évolué. Samsung, OPPO, Honor et d’autres marques chinoises auront encore perfectionné leurs technologies, et les écrans pliables sans plis visibles seront peut-être déjà démocratisés.

Cependant, si Apple parvient à proposer un iPhone pliable vraiment abouti, sans compromis sur l’expérience utilisateur et l’écosystème iOS, il pourrait rapidement s’imposer comme une référence sur ce segment. Reste à voir si les consommateurs seront prêts à patienter encore trois ans pour découvrir le premier iPhone pliable.

Seriez-vous prêt à investir 2 500 euros dans un iPhone pliable en 2027 ?