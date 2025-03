Accueil » iPhone pliable : Apple teste un prototype compact et puissant !

iPhone pliable : Apple teste un prototype compact et puissant !

Les amateurs d’Apple attendent depuis longtemps un iPhone pliable, et une récente fuite de Digital Chat Station sur Weibo suggère que Apple teste activement un prototype d’iPhone pliable.

D’après cette source, le modèle en cours d’expérimentation disposerait d’un écran extérieur compact et d’un écran intérieur de taille modérée, ce qui en ferait l’un des smartphones pliables les plus petits de sa catégorie.

iPhone pliable : Des tailles d’écran révélées

Le prototype testé arborerait un écran externe de 5,49 pouces et un écran interne de 7,74 pouces. Si ces dimensions se confirment, l’iPhone pliable serait nettement plus compact que des modèles concurrents, comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 ou le Google Pixel 9 Pro Fold, qui misent sur des écrans plus imposants.

Avec 7,74 pouces à l’intérieur, il s’inscrirait parmi les smartphones pliables du marché « grand format », mais dans un gabarit plus proche du OPPO Find N2 de 2022, qui proposait un écran externe de 5,54 pouces et un écran intérieur de 7,1 pouces. Toutefois, ces dimensions ne seraient pas définitives, Apple testant probablement plusieurs prototypes avant de finaliser son design.

Un design inspiré des pliables « livre »

Cette fuite s’aligne avec les précédentes rumeurs suggérant que Apple travaillerait sur un format « livre » plutôt qu’un design à clapet. Ce choix offrirait plus de polyvalence en permettant aux utilisateurs de passer d’un smartphone classique à une expérience proche d’une tablette.

Apple pourrait se démarquer en optimisant l’expérience logicielle, assurant une transition fluide des applications entre les différents formats d’affichage. Toutefois, plusieurs défis restent à relever, notamment la réduction des plis visibles sur l’écran et l’amélioration de la durabilité.

Bien qu’une sortie en 2026 ait été évoquée, la rigueur d’Apple en matière de développement laisse penser que le projet pourrait prendre encore plus de temps avant d’aboutir.