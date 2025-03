One UI 7.0 : Samsung prépare une refonte majeure pour avril 2025 !

Samsung prépare enfin le lancement de One UI 7.0, son interface basée sur Android 15, qui arrivera en version stable dès avril 2025.

Mais avant cela, la marque a annoncé que le programme bêta de One UI 7 débutera dès le 6 mars pour certains appareils sélectionnés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Inde.

Qui peut tester One UI 7.0 en avant-première ?

Les modèles confirmés pour la bêta de One UI 7.0 sont :

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6

Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy A55

Bien que la liste ne mentionne pas le Galaxy S23 FE, il y a de fortes chances qu’il rejoigne bientôt le programme, puisque le Galaxy A55 y figure déjà.

Comment rejoindre la bêta ? Les utilisateurs des pays concernés peuvent s’inscrire via l’application Samsung Members. Pour ceux qui préfèrent éviter les tests instables, il faudra patienter jusqu’en avril pour la version finale.

Un lancement progressif, mais un passage direct à One UI 8.0 ?

Selon plusieurs sources, Samsung pourrait zapper One UI 7.1 et 7.1.1 pour passer directement à One UI 8, basé sur Android 16, afin d’accélérer le cycle de mises à jour et d’éviter un retard trop important face à la concurrence.

One UI 7.0 est une mise à jour majeure, qui a mis du temps à être finalisée, et Samsung pourrait chercher à compenser cette attente avec une transition rapide vers Android 16 en fin d’année.

Quelles sont les nouveautés de One UI 7.0 ?

One UI 7.0 apporte une refonte visuelle et fonctionnelle importante pour améliorer l’expérience utilisateur :

Design modernisé et icônes retravaillées : Samsung a retravaillé les icônes d’applications clés (Galerie, Téléphone, Appareil Photo…) avec des couleurs plus vives et un design plus détaillé. Les dossiers sur l’écran d’accueil s’ouvrent désormais sous forme de mini-widgets, permettant un accès rapide sans ouvrir le dossier en entier. Interface plus intuitive avec des animations fluides : Le panneau des réglages rapides et des notifications a été repensé : Un swipe vers le bas depuis le haut droit ouvre les raccourcis rapides.

Un swipe classique affiche les notifications.

Les utilisateurs peuvent réorganiser les sections du panneau, bien que les tuiles individuelles ne puissent pas encore être supprimées. Une expérience « Now Bar » inspirée d’iOS : Un nouveau « Now Bar » sur l’écran de verrouillage et l’always-on display affiche des mises à jour en temps réel pour la musique, la batterie, les routines et les notifications d’apps comme Google Maps et Samsung Health — une fonctionnalité qui rappelle fortement Live Activities sur iOS. Nouvelle interface pour l’Appareil Photo : Samsung a repensé son application caméra : Le sélecteur de mode a été déplacé en bas.

Les contrôles rapides sont désormais regroupés dans un dossier au-dessus du sélecteur de caméra.

Le zoom a été repositionné pour éviter d’obstruer la prévisualisation. Refonte du gestionnaire d’applications : L’app switcher adopte une vue en cartes empilées, plus moderne et organisée, facilitant la navigation entre plusieurs applications ouvertes.

Une mise à jour attendue depuis longtemps

Samsung a pris son temps pour peaufiner One UI 7.0, mais l’attente semble en valoir la peine. Le design est plus fluide, les fonctionnalités d’IA sont renforcées, et l’expérience utilisateur gagne en cohérence et en ergonomie.

L’interface One UI continue de se différencier par sa personnalisation avancée et son équilibre entre simplicité et fonctionnalités puissantes. Avec One UI 7, Samsung espère non seulement offrir une expérience plus intuitive, mais aussi se rapprocher de la concurrence en matière d’intelligence artificielle et de personnalisation logicielle.

Les utilisateurs Galaxy devront patienter encore un peu, mais d’ici avril, One UI 7.0 commencera à transformer l’expérience Android sur les appareils Samsung.