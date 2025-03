Polaroid Now 3 : La nostalgie instantanée, améliorée !

Si vous êtes à la recherche d’un appareil photo instantané offrant le plus de nostalgie possible avec une expérience à la fois ancienne et moderne, la dernière série Polaroid Now est un choix solide. Aujourd’hui, Polaroid a dévoilé ses derniers appareils Polaroid Now et Now+ Generation 3, promettant de meilleures photos et des impressions extra nettes.

Les nouveaux appareils photo Polaroid Now Generation 3 (et Now+) viennent de subir une énorme refonte, même s’ils conservent ce look rétro que nous connaissons tous. Bien que les choses ne semblent pas très différentes à l’extérieur, à part de nouvelles variations de couleurs, il s’agit d’une toute nouvelle expérience d’appareil photo conçue pour capturer les meilleures photos instantanées possibles. Comme d’habitude, vous pouvez imprimer de superbes photos sur son film i-Type carré de grande taille.

Quelles sont les nouveautés des nouveaux appareils photo instantanés Now et Now+ ? Tout d’abord, le Now 3 est disponible en six couleurs : Graphite, violet, bleu arctique, jaune, galet et corail. De plus, Polaroid utilise désormais 40 % de matériaux recyclés pour le boîtier, ce qui est toujours agréable à voir.

À l’intérieur, Polaroid résume les choses en disant que cette génération offre « un appareil photo instantané raffiné avec un système autofocus à deux lentilles amélioré, un capteur de distance amélioré et une meilleure mesure de la lumière pour des images plus nettes, même les jours les plus ensoleillés ». En outre, nous nous attendons à de meilleurs résultats pour les photos prises dans des conditions de faible luminosité grâce au nouveau système d’appareil photo, ce qui n’était pas le cas des modèles précédents.

Polaroid Now, des nouveautés discrètes mais bienvenues

En plus d’un capteur amélioré et d’un meilleur système autofocus, les appareils photo Now de 3e génération sont équipés d’un support de trépied intégré, d’une compatibilité avec plus de filtres qu’auparavant, d’un chronomètre automatique, et embarquent toujours une batterie rechargeable via le port USB-C.

J’adore le look emblématique de Polaroid et son film carré classique, mais il arrive que les photos ne soient pas aussi réussies que celles d’autres marques sur le marché. Espérons que cela appartiendra au passé maintenant que cette 3e génération est dotée de capteurs améliorés.

Parmi les meilleurs appareils photo instantanés du moment, Fujifilm propose des tirages plus larges, tandis que Polaroid continue d’affiner son look classique à l’ancienne. Tous deux sont d’excellents appareils, et il s’agit plus d’une préférence personnelle que d’autre chose. Cependant, grâce aux améliorations apportées au Now 3, la décision sera plus difficile à prendre pour tous les créatifs.

Now+, la version compatible avec le smartphone

Pour ceux qui l’ignorent, Polaroid propose généralement deux variantes de ses appareils photo instantanés abordables : le Now et le Now+. Quelle est donc la différence entre les deux ? Ces deux appareils sont presque identiques à l’intérieur et à l’extérieur, mais le Now 3+ peut être couplé à votre téléphone pour des commandes mains libres sans fil. Essentiellement, cela ouvre l’appareil photo à davantage de situations, vous permettant de vous capturer facilement, de capturer des groupes et des scènes.

L’application mobile de Polaroid vous permet de contrôler facilement la Now 3+ et offre des outils créatifs, des filtres et des commandes supplémentaires. Comme prévu, le Now 3+ est un peu plus cher que son frère analogique, puisqu’il coûte 20 euros de plus.

L’appareil photo instantané Polaroid Now Generation 3 est disponible en six nouvelles couleurs à partir d’aujourd’hui, au prix de 140 euros. Si vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge sans fil et de commandes supplémentaires, vous pouvez vous procurer le Now 3+ au prix de 160 euros.