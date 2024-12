Accueil » One UI 7 : Now Bar et sécurité renforcée pour le Galaxy S25 !

One UI 7 : Now Bar et sécurité renforcée pour le Galaxy S25 !

One UI 7 : Now Bar et sécurité renforcée pour le Galaxy S25 !

À l’approche du lancement de la série Galaxy S25 en début d’année 2025, Samsung dévoile progressivement les fonctionnalités phares de One UI 7, sa nouvelle interface basée sur Android 15.

Dans une récente communication, le géant sud-coréen a mis en lumière deux innovations majeures : la Now Bar, conçue pour une personnalisation plus intelligente, et le Personal Data Engine, qui renforce la sécurité des données personnelles.

La Now Bar : une barre d’assistance intelligente sur l’écran de verrouillage

La Now Bar est l’une des grandes nouveautés de One UI 7. Cette fonctionnalité apparaît sous forme d’une barre de notification en forme de pilule située en bas de l’écran de verrouillage. Samsung affirme que la Now Bar utilise les données présentes sur votre smartphone pour anticiper vos besoins et proposer des suggestions intelligentes en temps réel, sans même que vous ayez à le demander.

Grâce à l’intégration de Galaxy AI, la Now Bar peut analyser vos activités quotidiennes pour offrir des informations utiles et contextuelles. Par exemple, si vous préparez un voyage, la fonctionnalité peut vous rappeler l’heure idéale pour quitter votre domicile afin d’arriver à l’aéroport à temps. Elle peut également vous suggérer de créer un dossier regroupant vos applications de voyage essentielles pour y accéder rapidement.

Samsung mise sur cette capacité à anticiper vos actions pour améliorer votre productivité. Toutefois, comme toute nouveauté basée sur l’IA, l’efficacité de la Now Bar dépendra de sa capacité à fournir des suggestions pertinentes. Si la fonctionnalité fonctionne bien, elle pourrait devenir indispensable, mais des recommandations mal calibrées risquent rapidement d’agacer les utilisateurs.

Personal Data Engine: un nouveau standard de sécurité

D’un autre côté, Samsung renforce la sécurité avec le Personal Data Engine, une extension innovante de son système Knox. Ce nouvel outil de protection vise à garantir une protection renforcée des données personnelles stockées sur l’appareil.

Le Personal Data Engine se concentre sur une protection inter-applications des informations confidentielles, tout en veillant à ce que ces données restent sur l’appareil, chiffrées par des clés sécurisées gérées par Knox. Samsung introduit ici une couche de sécurité supplémentaire grâce à la cryptographie post-quantique, une technologie pensée pour anticiper les menaces émergentes liées à l’essor de l’informatique quantique.

Selon Samsung, cette innovation permettra de pérenniser la sécurité des données contre les futures avancées technologiques susceptibles de compromettre les systèmes de chiffrement actuels.

Une expérience enrichie pour le Galaxy S25

Ces nouveautés démontrent que Samsung place l’intelligence artificielle et la sécurité des utilisateurs au cœur de son développement logiciel. La Now Bar promet une interaction plus fluide et intuitive en exploitant des suggestions contextuelles pour simplifier les tâches quotidiennes, tandis que le Personal Data Engine apporte une tranquillité d’esprit avec une sécurité robuste et évolutive.

De plus, ces innovations s’intègrent dans un écosystème One UI 7 repensé, avec un design optimisé pour les utilisateurs, notamment sur le Galaxy S25 Ultra, qui bénéficiera d’un profil plus fin et de bords arrondis. Quant aux Galaxy S25 et S25+, ils conserveront un design similaire à leurs prédécesseurs tout en intégrant les améliorations logicielles.

Pour les utilisateurs d’appareils pliables comme le Galaxy Z Fold 6, il sera intéressant de voir comment le Now Bar s’adapte à une surface d’affichage plus grande, avec des fonctionnalités potentiellement enrichies pour le multitâche.

Samsung semble prête à proposer une expérience utilisateur optimisée avec One UI 7. La Now Bar, en simplifiant les tâches grâce à l’IA, et le Personal Data Engine, en assurant une sécurité renforcée, marquent une nouvelle étape dans l’évolution du logiciel de Samsung. En combinant innovation technologique et protection des données, Samsung répond aux besoins croissants des utilisateurs modernes pour une expérience mobile plus intuitive, productive et sécurisée.