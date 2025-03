Microsoft Copilot : Enfin une vraie app native sur Windows 11 !

Après un nombre impressionnant de volte-face, Microsoft apporte enfin une application Copilot native à Windows 11. En effet, Microsoft met enfin à jour son application Copilot pour Windows, en lançant une version native en XAML, après une année où l’outil fonctionnait principalement comme une simple application Web.

Cette mise à jour, actuellement disponible pour les Windows Insiders, apporte une interface améliorée, un nouveau panneau latéral, et une expérience utilisateur enrichie.

Avec cette nouvelle version, Copilot adopte un design similaire à celui de l’application Copilot récemment lancée sur macOS. Parmi les nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent désormais :

Télécharger des images et les utiliser pour générer du contenu.

Créer du texte et des images via l’IA directement dans l’application.

Interagir avec Copilot via un microphone pour une utilisation plus fluide.

Accéder à l’historique des conversations grâce à une nouvelle barre latérale.

Microsoft avait initialement lancé Copilot sous Windows 11 comme un assistant personnel intégré au système d’exploitation. Cependant, l’année dernière, cette intégration avait été supprimée au profit d’une simple application Web, rendant Copilot moins pratique, notamment sur les nouveaux Copilot+ PC.

En théorie, la nouvelle application devrait offrir une expérience plus fluide et plus réactive que l’ancienne « vesion Web » de Copilot, et elle devrait consommer moins de RAM, bien que je n’ai pas eu l’occasion d’évaluer les performances de l’application dans le monde réel.

Copilot: Une disponibilité généralisée à venir

L’intégration poussée de Windows débloque également des fonctionnalités uniques, comme la possibilité de poser des questions sur le matériel de votre PC ou sur votre version actuelle de Windows, bien que je n’ai pas testé si l’application peut modifier les paramètres du système.

Cette mise à jour est d’abord déployée aux Windows Insiders via le Microsoft Store, avant d’être progressivement étendue à tous les utilisateurs de Windows 11 dans les semaines à venir.

Avec cette évolution, Microsoft cherche à renforcer l’utilité de Copilot sur Windows, tout en le rendant plus performant et plus accessible. Cette nouvelle approche pourrait redonner à Copilot la place d’assistant intelligent de premier plan qu’il était censé occuper à l’origine.