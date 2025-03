Amazon Nova : Le géant prépare une IA « raisonnante »

Amazon souhaite entrer dans la course aux modèles d’IA « raisonnants », selon un rapport de Business Insider. L’entreprise travaillerait actuellement sur un modèle d’intelligence artificielle avancé intégrant des capacités de raisonnement, similaire aux modèles o3-mini d’OpenAI et R1 du laboratoire chinois DeepSeek.

Le modèle d’Amazon pourrait être dévoilé dès juin 2025 sous la marque Nova, que l’entreprise avait introduite lors de sa conférence re:Invent l’année dernière. Contrairement aux IA traditionnelles, qui génèrent des réponses immédiates basées sur des probabilités, les modèles de raisonnement adoptent une approche plus progressive et méthodique, ce qui améliore leur fiabilité dans des domaines complexes, comme les mathématiques et les sciences.

Le rapport indique que Amazon veut adopter une architecture hybride, similaire à celle du Claude 3.7 Sonnet d’Anthropic. Cela permettrait au modèle de fournir des réponses rapides et précises, tout en étant capable d’un raisonnement plus profond et structuré pour des tâches plus complexes.

L’un des objectifs d’Amazon serait de rendre son modèle plus abordable que ceux de ses concurrents. Cependant, cela pourrait être un défi de taille, étant donné que DeepSeek s’est déjà forgé une réputation pour proposer des modèles d’IA à des prix extrêmement compétitifs.

Amazon et la concurrence DeepSeek, OpenAI et Google !

Si Amazon parvient à allier performance et coût réduit, cela pourrait bouleverser le marché et renforcer son offre face aux solutions d’OpenAI, Anthropic et Google DeepMind.

Ce projet souligne l’ambition d’Amazon dans l’IA générative, alors que la société cherche à rattraper son retard face aux géants déjà bien établis dans ce domaine.