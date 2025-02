Copilot débarque sur Mac : enfin une application dédiée !

Jusqu’à présent, l’intégration de Copilot de Microsoft était essentiellement réservée aux ordinateurs Windows. Si vous possédez un Mac et que vous souhaitez interagir avec Copilot autrement que par le biais de la version Web, une nouvelle application officielle pourrait bien être ce qu’il vous faut.

Microsoft vient de publier une application macOS officielle pour son chatbot d’IA générative, Copilot, que vous pouvez désormais télécharger sur l’App Store. L’application macOS propose l’ensemble des fonctionnalités de Copilot dans une fenêtre dédiée. Ainsi, au lieu d’ouvrir votre navigateur et de rechercher Copilot, il vous suffit d’ouvrir l’application et de vous laisser guider. Comme pour la version Web, vous pouvez interagir avec Copilot par le biais de prompts textuels et demander de l’aide pour diverses tâches d’écriture et de création.

L’application Copilot pour Mac apporte plusieurs fonctionnalités spécifiques à l’écosystème Apple :

Mode sombre intégré

Raccourci clavier natif : Commande (⌘) + Espace (équivalent du Alt + Espace sur Windows)

Compatibilité avec iPhone et iPad : possibilité de se connecter avec un Apple ID

Téléchargement de documents (texte et PDF) pour poser des questions ou obtenir des résumés (bientôt disponible sur Mac)

Mode écran partagé sur iPad, facilitant l’utilisation multitâche

Cette application est dès maintenant disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Aucune information sur une disponibilité en France pour le moment.

Seulement une application Web pour le moment

Pour l’essentiel, il s’agit d’une application Web Microsoft ordinaire. Ce n’est pas très surprenant, car cela se fait avec d’innombrables applications, et il n’y a rien d’intrinsèquement mauvais ou incorrect à cela, mais cela signifie qu’il y a des limites. J’ai testé l’application et il ne semble pas que vous puissiez utiliser le contexte de votre écran comme entrée de chat, comme le fait l’application ChatGPT. Ce n’est pas vraiment différent de l’installation de l’application web en tant qu’application et de la création d’un raccourci pour l’ouvrir avec votre clavier ou de la lancer depuis votre bureau. Vous pouvez placer une barre d’invite sur votre bureau pour des actions/requêtes rapides, et il y a également une icône de barre de menu, qui ne s’affiche que lorsque l’application est en cours d’exécution.

Il convient de noter que vous devez utiliser macOS 14.0 (Mojave) ou une version ultérieure, et que votre Mac doit être équipé d’une puce Apple M1 ou d’une génération ultérieure de puces Apple Silicon. C’est une exigence un peu idiote étant donné qu’il s’agit juste d’une application Web et qu’il n’y a donc pas de restrictions techniques pour l’exécuter sur un Mac Intel, mais nous avons Apple Silicon depuis environ 5 ans maintenant, et il va donc devenir de plus en plus difficile de trouver des développeurs désireux de prendre en charge ces ordinateurs plus anciens.

« Voice » et « Think Deeper » au programme

Cette version suit de près d’autres annonces importantes concernant Copilot. En début de semaine, Microsoft a révélé que tous les utilisateurs de Copilot bénéficieraient d’un accès gratuit et illimité à deux fonctionnalités clés : « Voice » et « Think Deeper ». La fonctionnalité « Voice » est essentiellement la même que celle que nous avons vue dans d’autres chatbots tels que ChatGPT et Gemini, et elle vous permet de discuter avec votre chatbot de manière naturelle.

La fonction « Think Deeper », quant à elle, est la version de Microsoft du modèle o1 d’OpenAI. Elle offre à Copilot un niveau de « traitement cognitif » plus élevé, qui lui permet de répondre à des demandes plus complexes et de fournir des réponses plus précises et plus réfléchies. Cette mise à jour permet à Copilot d’approfondir le contexte de vos requêtes, ce qui se traduit par des résultats plus précis et plus pertinents. Ces deux fonctionnalités sont disponibles dans cette nouvelle version Mac, au cas où vous vous poseriez la question. Même s’il manque quelques ajouts utiles du fait qu’il s’agit essentiellement d’une application Web, vous ne devriez pas avoir de problème pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités du chatbot.

Si vous souhaitez tester ce chatbot sur votre Mac dès maintenant, vous pouvez l’obtenir sur l’App Store. Comme mentionné, vous le trouverez peut-être un peu limité par rapport à d’autres applications de chatbot dédiées, mais à ce stade, c’est mieux que ne pas utiliser Apple Intelligence…