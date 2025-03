MWC 2025 : Le Nubia Flip 2, smartphone pliable à clapet, arrive en Europe !

Après un lancement au Japon en début d’année, Nubia profite du MWC 2025 pour introduire son Nubia Flip 2 sur le marché mondial.

Ce smartphone pliable à clapet de seconde génération bénéficie d’un écran externe plus grand, d’une meilleure durabilité et d’un nouveau chipset MediaTek.

Le Nubia Flip 2 conserve son écran principal OLED de 6,9 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, la grande nouveauté réside dans l’écran externe, qui remplace le petit écran circulaire du Nubia Flip original par une dalle rectangulaire de 3 pouces (422 x 682 pixels).

Ce nouvel écran améliore considérablement l’expérience utilisateur, en permettant d’accéder plus facilement aux notifications, raccourcis d’applications et widgets, sans avoir à déplier l’appareil.

Nubia Flip 2 : Un double capteur photo et un design toujours aussi élégant

Le module photo situé à l’arrière du Nubia Flip 2 encadre l’écran externe et se compose de :

Un capteur principal de 50 mégapixels, pour des clichés détaillés.

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels, destiné aux effets de flou artistique.

À l’intérieur, le capteur selfie de 32 mégapixels permet de capturer des autoportraits et de passer des appels vidéo avec une meilleure qualité d’image.

Sous le capot, Nubia équipe son Nubia Flip 2 du MediaTek Dimensity 7300X, une mise à niveau bienvenue par rapport à la génération précédente. Ce processeur octa-core est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, garantissant une expérience fluide pour les tâches quotidiennes et le multitâche.

Côté autonomie, la batterie de 4 300 mAh assure une bonne endurance, avec une charge rapide PD 3.0 qui permet de passer de 0 à 100 % en seulement 55 minutes.

Une durabilité renforcée mais toujours pas d’étanchéité totale

Bien que le Nubia Flip 2 ne soit pas entièrement étanche, il bénéficie néanmoins de quelques améliorations en termes de résistance :

IPX2 : Protection contre les éclaboussures et les gouttes d’eau.

IP4X : Protection contre la poussière et les objets de plus de 1 mm.

Ces certifications assurent une meilleure durabilité par rapport à la génération précédente, même si l’appareil reste plus fragile que certains concurrents dotés de certifications IP68.

Prix et disponibilité

Le Nubia Flip 2 est proposé au prix de 699 € pour la version 6 Go / 128 Go. Il est disponible en deux coloris élégants : Night Black et Lalic Purple.

Avec ce Flip 2, Nubia continue d’explorer le marché des smartphones pliables à prix plus abordable, en misant sur un design premium et des fonctionnalités améliorées. Reste à voir comment il se positionnera face à la concurrence des Samsung Galaxy Z Flip et Motorola Razr.