MacBook Air M4 : Lancement imminent en mars avec des performances boostées !

Apple s’apprête à mettre à jour sa gamme MacBook Air avec les puces M4 en mars, selon Mark Gurman de Bloomberg. Cette mise à jour marquera la fin de la transition vers les puces M4 pour la gamme MacBook. Selon Bloomberg, Apple réduit les stocks du modèle de génération actuelle et prépare la version équipée du M4.

Les nouveaux MacBook Air de 13 pouces et 15 pouces devraient être lancés simultanément en mars, comme l’année dernière. Apple prépare activement le lancement en mobilisant ses équipes marketing, ventes et distribution.

Il est peu probable que Apple apporte des changements de conception, servant la même formule esthétique qu’elle a introduite avec le MacBook Air M2. Le changement le plus notable, bien sûr, sera la puce M4, qui améliore les performances de traitement et augmente également les chiffres d’efficacité.

Les MacBook Air M4 analogues au MacBook Pro d’entrée de gamme, avec des puces M4 dotées de CPU et GPU 10 cœurs et 16 Go de RAM. On peut s’attendre à ce que les nouveaux modèles Air bénéficient également de la possibilité de connecter deux écrans externes simultanément.

Selon Apple, le M4 est près de 1.8x plus rapide que le M1 et peut offrir jusqu’à 3.4x plus de vitesse lors de tâches exigeantes, comme le rendu graphique dans Blender.

Mac Studio et Mac Pro : les prochains sur la liste à passer au M4 après le MacBook Air

Une autre différence cruciale est la performance améliorée de l’IA, grâce à une unité de traitement neuronal (NPU) de nouvelle génération qui serait 3x plus rapide. Et si l’on en croit le MacBook Pro M4, le prochain MacBook Air permettra également aux utilisateurs de le connecter à deux écrans, en plus de l’écran intégré.

Seuls le Mac Studio et le Mac Pro n’ont pas encore été mis à jour avec les puces M4. Le Mac Studio devrait être mis à jour entre mars et juin, tandis que le Mac Pro devrait l’être entre juin et l’automne.