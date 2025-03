Accueil » MWC 2025 : Belkin dévoile des accessoires éco-responsables et innovants

MWC 2025 : Belkin dévoile des accessoires éco-responsables et innovants

MWC 2025 : Belkin dévoile des accessoires éco-responsables et innovants

À l’occasion du Mobile World Congress 2025, Belkin a présenté une nouvelle gamme de produits dans les catégories alimentation mobile, audio et connectivité. L’entreprise met également en avant ses engagements en matière de durabilité, avec des objectifs ambitieux pour réduire son empreinte carbone et une conception plus écologique de ses accessoires.

Belkin a réaffirmé son objectif d’atteindre la neutralité carbone à 100 % dans ses bureaux et opérations (scope 1 & 2) d’ici 2025, et sur l’ensemble de son activité, y compris les produits (scope 3), d’ici 2030.

Depuis deux ans, la marque utilise 72 à 75 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) dans ses produits, avec 359 références mises à jour et 432 tonnes de plastique vierge supprimées. En 2025, Belkin prévoit d’aller encore plus loin, avec des chargeurs et câbles fabriqués à 85-90 % en PCR, certifiés par le Global Recycling Standard. Cette évolution pourrait réduire les émissions de CO₂ de jusqu’à 85 %.

Belkin a également été récompensé par une médaille d’argent EcoVadis, plaçant l’entreprise dans le top 15 % des fabricants d’électronique grand public en matière de pratiques durables.

Nouveaux accessoires Belkin dévoilés au MWC 2025

Batteries externes BoostCharge

BoostCharge Power Bank avec écran (10K et 20K)

Ces batteries externes intègrent un écran digital pour afficher le niveau de charge, ainsi qu’un câble détachable de 15 cm. Elles offrent la charge en passthrough, permettant de recharger un appareil tout en rechargeant la batterie elle-même.

Modèle 10K : Deux ports USB-C, 20W maximum.

Modèle 20K : Un port USB-A supplémentaire, 18W maximum sur USB-A.

Disponibilité : mai 2025 | Prix : 10K – 29,99 euros/20K – 44,99 euros.

Impact environnemental : 4,71 bouteilles plastiques et 0,324 kg de CO₂ économisés pour le modèle 10K.

BoostCharge Power Bank avec câble intégré (10K et 20K)

Idéale pour les voyages, cette batterie intègre un câble USB-C et une charge rapide de 20W (10K) ou 30W (20K).

Modèle 20K : ports USB-C et USB-A supplémentaires.

Disponibilité : avril 2025 | Prix : 10K – 29,99 euros/20K – 44,99 euros.

Impact environnemental : 7,22 bouteilles plastiques et 0,498 kg de CO₂ économisés pour le modèle 20K.

Chargeur sans fil BoostCharge Pro Magnetic (3-en-1)

Ce chargeur de voyage peut se plier à plat ou être utilisé comme support, avec une charge sans fil 15W pour iPhone et Qi2, 5W pour Apple Watch et 5W pour AirPods.

Disponibilité : maintenant dans certains marchés | Prix : 129,99 euros.

Impact environnemental : 7,33 bouteilles plastiques et 0,506 kg de CO₂ économisés.

Accessoires de voyage et audio

Travel Tech Organizer

Un étui compact et résistant à l’eau, parfait pour organiser chargeurs, câbles, clés USB, adaptateurs, avec une boucle AirTag intégrée.

Disponibilité : fin du T2 2025 | Prix : 24,99 euros.

Casque SoundForm Surround

Un casque over-ear avec réduction de bruit environnementale (ENC), 60 heures d’autonomie, Bluetooth 5.4, multipoint pairing et port jack 3,5 mm.

Disponibilité : maintenant dans certains marchés | Prix : 39,99 euros.

Impact environnemental : 8,35 bouteilles plastiques et 0,576 kg de CO₂ économisés.

Station d’accueil BoostCharge Pro GaN 11-en-1

Cette station d’accueil compacte fournit 150W et prend en charge trois écrans 4K@60Hz ou un écran 8K@30Hz.

Connectivité : 1x USB-A, 4x USB-C, 2x HDMI, Ethernet, SD/MicroSD, jack 3,5 mm.

Transfert de données : 10 Gb/s.

Disponibilité : maintenant dans certains marchés | Prix : 199,99 euros.

Impact environnemental : 19,46 bouteilles plastiques et 1,342 kg de CO₂ économisés.

Avec ces nouveaux produits, Belkin poursuit son engagement environnemental tout en répondant aux besoins des utilisateurs nomades et professionnels. L’entreprise mise sur l’innovation durable avec une conception plus éco-responsable et des performances toujours au rendez-vous.

Quel est votre produit préféré de cette nouvelle gamme ?