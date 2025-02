Opera : Bluesky, Slack et Discord s’intègrent au navigateur !

Opera continue d’enrichir son navigateur en intégrant de nouveaux services de messagerie et de communication. Désormais, les utilisateurs pourront directement accéder à Bluesky, Slack et Discord via la barre latérale du navigateur Opera, aux côtés d’autres plateformes déjà disponibles comme WhatsApp, Messenger, Telegram, TikTok, X et Instagram.

L’objectif de cette mise à jour est de réduire le désordre des onglets ouverts en permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement à leurs outils de communication préférés sans quitter leur workflow principal.

Selon Joanna Czajka, directrice produit chez Opera : « Nous écoutons constamment les retours de nos utilisateurs, que ce soit via nos blogs, forums ou réseaux sociaux. Que vous collaboriez sur Slack, discutiez sur Discord ou suiviez votre communauté sur Bluesky, nous voulons vous permettre de le faire directement depuis Opera ».

L’ajout de Bluesky est particulièrement notable, car bien que relativement jeune, cette alternative à X (anciennement Twitter) compte déjà plus de 32 millions d’utilisateurs et concurrence les plateformes de Meta (Threads) et X.

Opera One: un navigateur repensé pour l’IA et la productivité

Lancée en 2023, la version Opera One a été conçue pour l’ère de l’IA générative et introduit des fonctionnalités innovantes :

Tab Islands : organisation intelligente des onglets par groupes contextuels (par exemple, regrouper automatiquement les pages liées à une même recherche ou un projet Google Docs).

Lecteurs vidéo et audio modulaires : possibilité de détacher les vidéos et les lecteurs musicaux pour les déplacer librement sur l’écran.

Intégration de ChatGPT et Aria (IA maison d’Opera) : accès rapide aux assistants IA directement depuis la barre latérale.

Une tendance adoptée par d’autres navigateurs

L’intégration des services dans la barre latérale n’est pas une idée nouvelle. Toutefois, Opera se distingue par son approche modulaire et personnalisable, offrant une alternative robuste aux navigateurs dominants comme Chrome ou Edge.

Avec cette nouvelle intégration, Opera s’adapte aux besoins des utilisateurs modernes, en simplifiant l’accès aux outils de communication et en renforçant son positionnement comme navigateur axé sur la productivité et l’intelligence artificielle.

La mise à jour est disponible dès maintenant, rendant Opera encore plus attractif pour ceux qui jonglent entre messageries, réseaux sociaux et travail collaboratif.