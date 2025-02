Microsoft Copilot : L’IA accessible à tous, avec voix et raisonnement avancés gratuits !

Microsoft propose désormais des fonctionnalités illimitées Copilot Voice et Think Deeper pour les utilisateurs gratuits. Ces fonctionnalités avancées étaient déjà disponibles pour les utilisateurs non payants, mais elles étaient limitées par des limites d’utilisation quotidienne.

Comme vous pouvez le supposer, le mode vocal vous permet de communiquer avec Copilot par le biais du langage parlé. Vous pouvez accéder au mode vocal en appuyant sur le bouton du microphone situé sur le côté droit de la fenêtre d’invite Copilot. Il propose quatre voix prédéfinies différentes, ainsi qu’une animation onirique d’un peu d’eau lorsqu’il est accessible à partir d’un navigateur de bureau.

Copilot Think Deeper est une implémentation du modèle de raisonnement o1 d’OpenAI. Il s’agit d’un chatbot qui « réfléchit » à travers ses réponses, se vérifiant efficacement pour détecter les informations erronées, les hallucinations ou les réponses généralement médiocres.

Pour utiliser Think Deeper, appuyez simplement sur le gros bouton « Think Deeper » dans la fenêtre d’invite Copilot, situé juste à côté du bouton du microphone.

OpenAI facture à ses clients le modèle o1, donc un accès gratuit illimité dans Copilot est une affaire assez importante. Il en va de même pour le mode vocal ChatGPT, auquel les utilisateurs gratuits ne peuvent accéder que dans une mesure limitée.

Les comptes Copilot gratuits peuvent subir des retards ou des interruptions

Cependant, Microsoft note que les comptes Copilot gratuits peuvent subir des retards ou des interruptions pendant les heures de pointe d’utilisation. Ceux qui paient 20 dollars par mois pour Copilot Pro bénéficient d’un accès prioritaire à toutes les fonctionnalités et ne devraient pas subir de retards, sauf dans des circonstances extrêmes ou inhabituelles.

En outre, l’utilisation illimitée du mode vocal et de Think Deeper nécessite une connexion Microsoft. Si vous atteignez une limite de débit, connectez-vous à un compte.

« Les utilisateurs de Copilot se sont exprimés ! Nous avons constaté une croissance incroyable pour Voice et Think Deeper, et de plus en plus de personnes nous disent avoir atteint ces limites d’utilisation. Alors… nous nous en débarrassons », a déclaré Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI.

Lors de mes tests, le mode Think Deeper de Copilot a fourni des réponses plus précises et plus complètes que le mode chatbot standard de Copilot. Il est clair que le modèle de raisonnement o1 d’OpenAI, qui a été rendu public après que DeepSeek a secoué le monde en janvier, est efficace pour affiner et transmettre des informations. Il n’est pas parfait et il servira parfois à la désinformation ou aux hallucinations, mais c’est un bon outil pour la recherche ou le brainstorming.

Un mode vocal réellement utile ?

Le mode vocal de Copilot est un outil différent, plus spécialisé. Si vous souhaitez simplement avoir une conversation amicale avec un chatbot, organiser un entretien simulé ou pratiquer une langue étrangère, le mode vocal fait l’affaire. Mais il ne peut pas faciliter une recherche ou une analyse approfondie. Ses réponses sont tronquées pour des raisons de concision, ce qui limite naturellement son utilité dans ces domaines. Et, plus importants encore, les humains ne sont pas très doués pour cracher des prompts d’IA parfaitement précises.

Il faut reconnaître que le mode vocal de Copilot est étonnamment rapide et articulé. Et l’entreprise ne fait aucun scrupule quant à son utilité : dans son dernier article de blog, Microsoft suggère aux gens d’utiliser le mode vocal comme un ballon de volley linguistique et ne fait aucune mention de la recherche ou d’autres fonctions que nous associons plus communément aux chatbots.

Lancez Copilot et connectez-vous à votre compte pour tester le mode vocal à accès illimité ou Think Deeper. Là encore, si Copilot semble lent, attendez quelques heures et réessayez.