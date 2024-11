Accueil » Bluesky : Le guide complet pour débuter et maîtriser l’alternative à X

Bluesky s’impose progressivement comme une alternative crédible à X (anciennement Twitter), surtout après les nombreux changements de politique instaurés par Elon Musk. Si vous êtes curieux d’essayer cette plateforme décentralisée, voici un guide complet pour découvrir Bluesky et commencer à l’utiliser.

Qu’est-ce que Bluesky ?

Bluesky est une plateforme sociale décentralisée, conçue en partie par Jack Dorsey, l’ancien PDG de Twitter, avec l’idée de créer une norme universelle pour les réseaux sociaux. Bien qu’il ait été initialement développé comme un projet associé à Twitter en 2019, Bluesky fonctionne désormais comme une organisation indépendante sous la direction de Jay Graber.

Contrairement à X, Bluesky offre une expérience plus simple et moins intrusive, sans les polémiques récentes qui ont suivi le rachat de Twitter par Elon Musk, telles que :

La suppression des anciens badges bleus de vérification.

L’autorisation pour des tiers d’utiliser les données des utilisateurs pour entraîner des modèles d’IA.

Les changements dans la gestion du blocage des comptes.

Depuis son ouverture au public en février 2024, Bluesky a attiré plus de 15 millions d’utilisateurs, en devenant notamment la première application gratuite dans le classement de l’App Store.

Créer un compte Bluesky

Bluesky est accessible via une application mobile (Android/iOS) ou directement sur son site web. Voici les étapes pour créer un compte :

Téléchargez l’application Bluesky ou rendez-vous sur bsky.app. Cliquez sur S’inscrire et entrez votre adresse e-mail, un mot de passe, et votre date de naissance. Choisissez un identifiant unique (par exemple, @votrenom) qui servira de nom d’utilisateur public. Ajoutez une photo de profil et sélectionnez vos centres d’intérêt pour personnaliser votre expérience. Une fois terminé, cliquez sur commencer. Votre compte est maintenant prêt !

Personnaliser votre flux sur Bluesky

Bluesky propose deux flux par défaut :

Following : contient les publications des personnes que vous suivez.

Discover : met en avant du contenu aléatoire basé sur vos centres d’intérêt.

Pour personnaliser davantage votre expérience :

Cliquez sur l’onglet Fils d’actu dans la barre latérale.

Ajoutez des flux spécifiques, comme Sciences ou Art, en cliquant sur l’icône « + » à côté du flux souhaité.

Vous pouvez également réorganiser vos flux pour afficher votre flux préféré par défaut.

Gérer vos abonnements et abonnés

Pour suivre ou gérer vos abonnements :

Cliquez sur Recherche et entrez le nom d’un utilisateur ou explorez les suggestions basées sur vos intérêts. Sur votre profil, accédez aux sections Abonnements et Abonnés pour voir qui vous suivez ou pour gérer vos abonnements. Si vous souhaitez arrêter de suivre un compte, cliquez sur le bouton Se désabonner à côté du profil.

Publier et interagir sur Bluesky

Pour publier une nouvelle publication :

Cliquez sur Nouveau post dans la barre latérale. Rédigez votre message et ajoutez des éléments multimédias comme des photos, vidéos ou GIFs. Configurez les paramètres de visibilité des réponses en cliquant sur l’option dédiée. Cliquez sur Poster pour partager votre contenu.

Vous pouvez également signaler ou bloquer des comptes directement depuis leur profil si vous trouvez du contenu inapproprié.

Configurer vos paramètres sur Bluesky

Bluesky offre une grande flexibilité dans la gestion de vos paramètres. Voici quelques options importantes :

Affichage : passez au mode sombre pour un affichage plus confortable.

Modération : bloquez les contenus adultes ou masquez des mots-clés spécifiques.

Paramètres de discussion : contrôlez qui peut vous envoyer des messages.

Sécurité : activez l’authentification à deux facteurs (2FA) pour protéger votre compte.

Suppression de compte : vous pouvez désactiver ou supprimer votre compte à tout moment.

Bluesky : l’avenir des réseaux sociaux ?

Avec sa croissance rapide et son approche décentralisée, Bluesky est en train de devenir une alternative sérieuse à X. Son interface épurée et son fonctionnement intuitif attirent de nombreux utilisateurs déçus par Twitter. Si vous souhaitez explorer un espace social moins chaotique, c’est peut-être le moment de sécuriser votre identifiant et de découvrir ce que Bluesky a à offrir.