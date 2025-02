OnePlus Watch 3 : « Meda in China », l’erreur qui coûte cher à OnePlus !

Si vous attendiez avec impatience la OnePlus Watch 3, il va falloir patienter un peu plus longtemps. OnePlus a annoncé un report de la sortie de sa nouvelle smartwatch OnePlus Watch 3 en raison d’un problème inattendu : une erreur typographique sur les premières unités de production.

Les modèles initialement prévus pour être commercialisés hier comportent la mention « Meda in China » au lieu de « Made in China » au dos du boîtier de la montre. Suite à cette erreur d’impression, OnePlus a décidé de retarder la mise en vente de la Watch 3 jusqu’en avril.

OnePlus Watch 3, un modèle amélioré avec des caractéristiques haut de gamme

Malgré ce contretemps, la OnePlus Watch 3 apporte plusieurs améliorations notables par rapport à sa prédécesseure, la Watch 2. Elle adopte un design plus premium, avec un boîtier en alliage de titane et une taille légèrement plus grande de 46,6 mm, contre 46 mm pour le modèle précédent. Elle est également un peu plus fine et bénéficie d’un écran LTPO AMOLED amélioré, atteignant une luminosité maximale de 2 200 nits pour une meilleure lisibilité en extérieur.

L’une des nouveautés marquantes est l’intégration d’une couronne rotative fonctionnelle, facilitant la navigation et l’interaction avec l’interface.

En matière de suivi de la santé, la OnePlus Watch 3 embarque un module PPG amélioré et un nouveau design de LED, permettant une meilleure précision du suivi du rythme cardiaque. Elle introduit également la fonction « Bilan de santé en 60 secondes », qui propose des analyses approfondies de l’état de santé général.

Un modèle collector à venir ?

Il est peu probable que les modèles portant l’erreur « Meda in China » soient un jour mis en vente officiellement. Le nombre d’unités concernées reste inconnu, mais elles pourraient bien devenir des pièces de collection recherchées sur des sites comme eBay.

Malgré ce retard, la OnePlus Watch 3 est toujours disponible en précommande sur le site officiel de la marque, au prix de 349 euros. OnePlus propose d’ailleurs une réduction de 50 euros, une offre qui était en place avant l’annonce du report.

Bien que cette erreur typographique soit un incident embarrassant pour OnePlus, la Watch 3 reste un modèle prometteur qui devrait séduire les amateurs de montres connectées haut de gamme. Il ne reste plus qu’à attendre avril pour voir si ce lancement retardé sera un succès !