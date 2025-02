Photoshop sur iPhone : L’application complète avec IA débarque enfin !

Adobe vient de dévoiler une nouvelle application Photoshop mobile, intégrant les fonctionnalités avancées de la version de bureau, y compris des outils de design, d’édition et d’intelligence artificielle générative. L’application est disponible dès aujourd’hui sur iPhone, tandis qu’une version Android est prévue plus tard cette année.

« Nous sommes ravis d’offrir l’expérience complète de Photoshop sur mobile. Pour la première fois, cette application emblématique de création et de retouche devient accessible à l’ensemble de la communauté créative, des designers et artistes de tous niveaux », se réjouit Ashley Still, Senior Vice President, Digital Media chez Adobe. « Grâce aux versions web et mobile, une nouvelle ère de créativité s’ouvre. Chacun peut désormais transformer ses idées en images, compositions graphiques et illustrations remarquables, n’importe où et n’importe quand ».

Un Photoshop mobile enfin à la hauteur

Jusqu’à présent, les utilisateurs mobiles devaient se contenter de Photoshop Express, une version allégée lancée en 2010. Bien qu’utile pour des retouches rapides et des créations destinées aux réseaux sociaux, cette application ne proposait pas l’expérience complète de Photoshop. Adobe affirme que cette nouvelle application est beaucoup plus puissante, offrant une expérience bien plus proche de la version desktop.

L’application permet de travailler sur plusieurs appareils, avec une intégration fluide avec Photoshop sur le Web et les autres applications Creative Cloud, telles que Lightroom, Adobe Express et Fresco. Elle propose également un accès direct aux banques d’images Adobe Stock.

Une version gratuite complète, mais un abonnement pour les outils avancés

La version gratuite de l’application offre un ensemble robuste d’outils Photoshop, incluant Spot Healing Brush, la sélection par simple toucher, les calques, les masques, le compositing et le mélange d’images. Elle intègre aussi les outils d’IA Remplissage génératif ou Développement génératif, alimentés par Adobe Firefly, permettant de supprimer, modifier ou ajouter des éléments aux images grâce à l’IA.

Cependant, certaines fonctionnalités clés, comme la sélection d’objets, la baguette magique, Content Aware Fill, le Clone Stamp et l’outil Remove, sont réservées aux abonnés du plan Photoshop Mobile et Web.

Tous les utilisateurs ayant déjà un abonnement Photoshop payant bénéficieront automatiquement de l’accès à la version premium de l’application mobile. Adobe n’a pas précisé si Photoshop Express continuerait d’être mis à jour, ce qui pourrait semer la confusion entre les différentes offres.

Un repositionnement stratégique pour Adobe sur mobile

Le lancement de ce nouvel Adobe Photoshop mobile intervient dans un marché de plus en plus concurrentiel, avec une multitude d’applications de retouche photo disponibles. Face à une baisse des téléchargements de Photoshop Express sur iOS, Adobe cherche à repositionner son offre mobile en proposant une application plus robuste et mieux adaptée aux créatifs et designers professionnels.

Par ailleurs, Adobe ne se contente pas d’innover : la société a récemment racheté les applications Mac et iOS de Pixelmator, renforçant ainsi son contrôle sur le marché des logiciels créatifs mobiles.

Avec cette nouvelle version, Adobe semble enfin offrir une véritable alternative professionnelle sur smartphone, tout en capitalisant sur la puissance de l’IA générative pour séduire un public exigeant.

L’application est disponible dès maintenant sur iPhone, avec une version Android prévue dans le courant de l’année.