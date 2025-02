Perplexity lance Comet : un navigateur Web avec IA intégrée !

Le moteur de recherche Perplexity, connu pour son approche IA-first, a annoncé son propre navigateur Web, baptisé Comet. Cette annonce, faite sur X le 24 février, promet une nouvelle expérience de navigation intégrant « Agentic Search », bien que peu de détails aient été révélés pour l’instant.

Dans un communiqué à TechCrunch, un porte-parole de Perplexity a affirmé : « Tout comme Perplexity a réinventé la recherche, nous réinventons aussi le navigateur. Restez à l’écoute pour plus d’informations ».

Bien que le marché des navigateurs soit déjà très concurrentiel, Perplexity a prouvé sa capacité à bousculer le secteur de la recherche avec l’IA. Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise cherche à capitaliser sur son succès pour étendre son écosystème.

Un formulaire d’inscription est déjà disponible pour ceux qui souhaitent être parmi les premiers à tester Comet.

Une extension naturelle pour Perplexity

Avec une base d’utilisateurs déjà solide, Perplexity cherche à fidéliser encore plus son audience en leur proposant un navigateur optimisé pour l’IA.

L’annonce de Comet s’inscrit dans une série d’expansions récentes :

Introduction de la publicité fin 2024

Lancement d’un assistant IA sur Android en 2025

Ambition de s’imposer dans le secteur de la recherche

Perplexity voit Comet comme une suite logique à son moteur de recherche, et un moyen de rivaliser avec Chrome, Edge et Firefox dans un marché où l’IA joue un rôle de plus en plus important.

Encore en développement, mais avec une ambition claire

Il semble que Comet soit encore en phase de construction, car Perplexity a récemment posté des offres d’emploi pour recruter des développeurs dédiés à ce projet.

Le teaser vidéo, pour l’instant, ne montre que le logo et l’identité visuelle du navigateur, sans informations concrètes sur son fonctionnement.

Toutefois, l’expression « Agentic Search » suggère que l’IA sera un élément central de l’expérience utilisateur, probablement avec des fonctionnalités avancées d’assistance et de navigation intelligente.

Un lancement encore lointain, mais un projet à suivre

Avec peu d’informations disponibles, difficile de savoir quand Comet sera lancé ni quelles seront ses fonctionnalités phares.

Toutefois, si Perplexity parvient à réinventer la navigation Web avec l’IA, comme elle l’a fait avec la recherche, Comet pourrait bien devenir un sérieux concurrent aux navigateurs établis.

Restez à l’affût : Perplexity pourrait bien redéfinir l’avenir de la navigation web avec Comet.