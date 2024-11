Accueil » OPPO Reno 13 et 13 Pro : Design « à la iPhone » et performances premium

OPPO Reno 13 et 13 Pro : Design « à la iPhone » et performances premium

OPPO Reno 13 et 13 Pro : Design « à la iPhone » et performances premium

Après des semaines de fuites et de teasers, OPPO a officiellement présenté la série Reno 13 en Chine. Composée des modèles Reno 13 et Reno 13 Pro, cette nouvelle gamme bénéficie d’un design modernisé, d’une puissante puce Dimensity 8350, et de nombreuses améliorations par rapport à la série Reno 12.

Le design des Reno 13 et Reno 13 Pro est marqué par des bords plats, des angles arrondis et des coins courbés. Avec son cadre en aluminium et son dos en verre, le Reno 13 dégage une esthétique sophistiquée qui rappelle fortement l’iPhone 16. Pesant seulement 181 g pour une épaisseur de 7,24 mm, le Reno 13 est à la fois léger et fin.

OPPO a également mis l’accent sur la durabilité avec des certifications IP69, IP68, et IP66, garantissant une protection contre la poussière, l’immersion dans l’eau et les jets d’eau chauds.

Les couleurs disponibles pour les deux modèles sont Midnight Black, Galaxy Blue, Butterfly Purple pour le Reno 13, et Midnight Black, Starlight Pink pour le Reno 13 Pro.

Écrans et caméras : Plus de performances, plus de précision pour la série Reno 13

Le Reno 13 dispose d’un écran AMOLED de 6,59 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Reno 13 Pro monte en gamme avec une dalle de 6,83 pouces, conservant les mêmes caractéristiques d’affichage. Les deux modèles intègrent des capteurs d’empreintes optiques sous l’écran et une caméra selfie de 50 mégapixels.

Au dos, les deux smartphones partagent un capteur principal 50 mégapixels IMX890 avec stabilisation optique (OIS) et un ultra-grand-angle de 8 mégapixels. Toutefois, le Reno 13 Pro se distingue avec un téléobjectif 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x, une nette amélioration par rapport au zoom 2x du Reno 12 Pro. Grâce à sa haute certification IP, le mode de photographie sous-marine est également pris en charge, offrant une fonctionnalité unique pour les amateurs d’aventure.

Première avec le Dimensity 8350

Les Reno 13 et 13 Pro inaugurent la nouvelle puce Dimensity 8350 de MediaTek, fabriquée en 4 nm. Optimisée pour les performances gaming, cette puce consomme 10 % d’énergie en moins et offre une fluidité accrue de 24 %, selon MediaTek.

Les smartphones sont également équipés de la puce Oppo X1, améliorant la connectivité sans fil et l’expérience utilisateur. Les options de mémoire vont de 12 à 16 Go de RAM avec un stockage interne allant de 256 Go à 1 To, garantissant suffisamment d’espace pour les applications et les médias.

Le Reno 13 embarque une batterie de 5 600 mAh, tandis que le Reno 13 Pro grimpe à 5 800 mAh, un bond significatif par rapport aux 5 000 mAh de la génération précédente. Les deux modèles supportent une charge rapide filaire de 80W et une charge sans fil jusqu’à 50W, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Disponibilité et prix

Les Reno 13 et Reno 13 Pro sont déjà disponibles en précommande en Chine, avec une expédition prévue à partir du 29 novembre. Un lancement mondial est attendu pour janvier 2025.

En Chine, le Reno 13 démarre à 2 699 CNY (environ 355 euros), tandis que le Reno 13 Pro est proposé à 3 399 CNY (près de 450 euros). Les prix devraient varier à l’international. Par exemple, le Reno 12 Pro a été lancé à 599 € en Europe, ce qui pourrait donner une idée du positionnement tarifaire des nouveaux modèles hors de Chine.

Avec des améliorations significatives en matière de design, de performances et de photographie, la série Reno 13 de OPPO s’impose comme un sérieux concurrent sur le marché des smartphones de milieu et haut de gamme.