Xiaomi 15 Ultra et SU7 Ultra : Lancement officiel le 27 février !

Xiaomi a finalement confirmé le lancement du smartphone Xiaomi 15 Ultra et de la voiture électrique SU7 Ultra, deux ultra flagships, lors d’un événement en Chine le 27 février.

Lei Jun, PDG de Xiaomi, a déclaré à ce sujet :

Cette fois-ci, nous présenterons les deux produits les plus haut de gamme de Xiaomi depuis sa création il y a quinze ans, la Xiaomi SU7 Ultra et le Xiaomi 15Ultra. Ultra signifie la poursuite ultime et l’aspiration pure. Il s’agit de la feuille de réponse de l’exploration haut de gamme de Xiaomi au cours des cinq dernières années, et c’est aussi le début de l’évolution de Xiaomi vers l’ultra-haut de gamme.

La semaine dernière, Lu Weibing, responsable des smartphones chez Xiaomi, a révélé les caractéristiques de la caméra du Xiaomi Mi 15 Ultra lors d’un événement en direct.

Il sera doté d’un capteur de 50 mégapixels de 23 mm de 1 pouce pour la caméra principale avec ouverture f/1,63, d’une caméra ultra-large 50 mégapixels de 14 mm avec ouverture f/2.2, d’un téléobjectif flottant de 50 mégapixels de 70 mm avec ouverture f/1.8, télémacro 10 cm et d’une caméra téléobjectif périscope de 200 mégapixels de 100 mm avec ouverture f/2.6, offrant un zoom 200 mm/400 mm pour un zoom sans perte jusqu’à 28x.

Des rapports antérieurs ont révélé un écran incurvé 2K, un SoC Snapdragon 8 Elite, et une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide filaire de 90W et une charge sans fil de 50 W pour le smartphone.

Xiaomi SU7 Ultra : la voiture électrique la plus puissante de Xiaomi

La Xiaomi SU7 Ultra est le produit le plus cher de Xiaomi à ce jour. Avec une configuration tri-moteur développant 1 548 chevaux, elle passe de 0 à 100 km/h en 1,98 seconde et atteint une vitesse maximale de plus de 350 km/h. La SU7 Ultra conserve le châssis, le moteur et la batterie de la version concept.

Redmi, la sous-marque de Xiaomi, présentera également le RedmiBook Pro 16 2025, un ordinateur portable professionnel conçu pour l’ère de l’IA.

Il intègre le moteur Xiaomi AIPC, permettant le transfert de fichiers depuis les appareils Apple et l’optimisation intelligente du système. Disponible en blanc et bleu, le RedmiBook Pro 16 2025 sera commercialisé immédiatement après l’événement de lancement.

D’autres produits à découvrir

Xiaomi présentera également d’autres produits, notamment les écouteurs Xiaomi Buds 5 Pro, un climatiseur central, un réfrigérateur à double système, un lave-linge séchant combiné et une enceinte connectée dotée d’une IA.

L’événement de lancement du Xiaomi 15 Ultra en Chine aura lieu le 27 février à 12 heures, heure de Paris, et il sera présenté sur les marchés mondiaux le 2 mars, avant le MWC 2025. La Xiaomi SU7 Ultra sera présentée pour la première fois sur les marchés mondiaux lors du MWC, a confirmé l’entreprise.