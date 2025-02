Huawei : un nouveau smartphone révolutionnaire en mars, avec l’IA et un design inédit !

Huawei continue de pousser les limites de l’innovation mobile, et malgré les restrictions imposées par les États-Unis, l’entreprise chinoise s’impose comme le fabricant de smartphones le plus innovant du moment. Son dernier exploit ? Le Mate XT, premier smartphone à triple pli au monde, lancé en septembre dernier.

Alors que Samsung devrait bientôt dévoiler son propre Galaxy G à triple pli, Huawei a déjà pris de l’avance avec un appareil offrant un écran de 10,2 pouces lorsqu’il est entièrement déplié. Contrairement à son futur concurrent coréen, dont l’écran externe mesurera 6,49 pouces, le Mate XT dispose en permanence d’une section de 6,4 pouces exposée, même en position fermée.

L’innovation ne s’arrête pas là. Richard Yu, PDG de la division grand public de Huawei, a récemment publié une vidéo sur Weibo, annonçant l’arrivée d’un nouveau smartphone révolutionnaire en mars. Son message, teinté de mystère, évoque des améliorations majeures en matière de hardware, de software et d’écosystème mobile.

Dans son post, il affirme que Huawei est engagé dans une démarche d’innovation, encourageant ses équipes à développer des produits que « d’autres veulent créer, mais ne peuvent pas réaliser ».

Huawei, une collaboration avec les géants de la tech chinoise

Pour accompagner ce lancement, Huawei collabore avec Tencent, ByteDance, Alibaba et Meituan, des entreprises bien connues qui aideront à améliorer l’expérience applicative du futur smartphone. Cette stratégie vise à renforcer l’écosystème HarmonyOS et à proposer un environnement fluide et complet, indépendant d’Android et des services Google.

Selon Richard Yu, ce nouvel appareil sera accessible à tous et suscitera un fort engouement en Chine dès son lancement.

Un Huawei Pocket 3 transformé ou un concept inédit ?

De nombreuses spéculations circulent sur la nature exacte de cet appareil. Certains pensent qu’il s’agirait d’un successeur du Huawei Pocket 2, le Pocket 3, son smartphone pliable à clapet. Toutefois, les rumeurs indiquent que ce modèle serait totalement transformé, avec un design et des fonctionnalités radicalement nouveaux.

Si Huawei parvient une fois de plus à innover avec un form factor inédit, il pourrait redéfinir une fois de plus l’industrie du smartphone pliable.

Avec cette annonce, Huawei promet son produit le plus innovant à ce jour. Il reste à voir si l’entreprise parviendra à surprendre le marché, comme elle l’a fait avec le Mate XT à triple pli.

Rendez-vous en mars pour découvrir cette nouvelle révolution mobile !