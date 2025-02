Accueil » iOS 18.4 : Siri s’ouvre aux modèles d’IA tiers, Gemini et ChatGPT au menu ?

Comme indiqué précédemment, il semble que Apple pourrait bientôt vous permettre de choisir entre différents modèles d’IA pour alimenter Siri. Actuellement, Apple Intelligence permet aux utilisateurs d’acheminer les requêtes Siri via ChatGPT pour des réponses plus riches. Cependant, une récente découverte dans le code d’Apple suggère l’extension de ces intégrations pour inclure d’autres modèles d’IA, comme Gemini de Google – et cela pourrait bientôt se produire.

Un analyse de code source a trouvé des références à la fois à « Google » et à « OpenAI » dans le cadre d’Apple Intelligence dans une mise à jour backend accompagnant la version bêta d’iOS 18.4. Cela suggère qu’Apple se prépare à offrir aux utilisateurs un choix de modèles d’IA, de la même manière que vous pourriez choisir un moteur de recherche dans votre navigateur.

Bien que cela ne garantisse pas l’intégration de Gemini dans la version finale d’iOS 18.4, cela indique fortement que Apple y travaille activement. Il est possible que cette fonctionnalité arrive dans une mise à jour ultérieure d’iOS 18, ou peut-être qu’elle soit une fonctionnalité clé d’iOS 19.

L’histoire en arrière-plan est que Apple travaille à l’amélioration des capacités de Siri depuis des années. Si Siri a fait des progrès, il a souvent pris du retard par rapport aux autres assistants virtuels en termes de compréhension des requêtes complexes et de fourniture de réponses contextuellement pertinentes.

En s’intégrant à des modèles d’IA tiers comme ChatGPT, Apple a déjà montré sa volonté d’aller au-delà de sa propre technologie pour améliorer les performances de Siri.

L’ajout de Gemini peut-il booster Siri ?

Le potentiel ajout de Gemini et d’autres modèles souligne encore davantage cette approche. Il signifie un changement vers une approche plus ouverte et collaborative du développement de l’IA, où différentes entreprises peuvent apporter leur expertise pour créer une meilleure expérience utilisateur.

Cela pourrait être une avancée majeure pour les assistants personnels. Avoir la possibilité de choisir entre différents modèles d’IA pourrait personnaliser l’expérience et permettre aux utilisateurs de tirer parti des atouts uniques de chacun.