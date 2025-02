Galaxy S25 Edge : Finesse extrême, performances de pointe et design élégant !

Samsung continue de faire parler de sa série Galaxy S25, mais c’est le Galaxy S25 Edge qui attire le plus l’attention avec son design ultra-fin. Bien que Samsung n’ait encore rien confirmé officiellement, plusieurs fuites donnent un aperçu des spécifications et de la date de sortie potentielle de l’appareil.

Selon Max Jambor, le Galaxy S25 Edge pourrait être lancé entre avril et mai 2025. Samsung serait encore en phase d’optimisation de la production, ce qui justifierait cette fenêtre de sortie. D’autres fuites antérieures évoquaient également un lancement en avril 2025, ce qui renforce la crédibilité de cette estimation. Contrairement au Galaxy Z Fold SE, qui était réservé au marché coréen, le Galaxy S25 Edge devrait être disponible dans d’autres régions que sa Chine natale.

Le prix du Galaxy S25 Edge reste inconnu. Certains rapports suggèrent qu’il pourrait être basé sur le Galaxy S25+, mais cette information reste à prendre avec prudence. Il est logique de s’attendre à un prix intermédiaire entre le Galaxy S25+, proposé à partir de 1 172 euros, et le Galaxy S25 Ultra, dont le tarif débute à 1 euros.

Galaxy S25 Edge : Le point sur les spécifications

Les rumeurs concernant le Galaxy S25 Edge se multiplient. L’une des dernières fuites mentionne un écran de 6,7 pouces, similaire à celui du Galaxy S25+. Ce qui distingue vraiment l’appareil, c’est son épaisseur de seulement 5,84 mm, bien inférieure aux 8,2 mm du Galaxy S25 Ultra. Cette finesse est d’autant plus impressionnante que Samsung a déjà réduit l’épaisseur du Galaxy S25 Ultra de 0,4 mm par rapport à son prédécesseur.

Côté spécifications, la fuite évoque un capteur photo principal de 200 mégapixels, un capteur secondaire de 50 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. L’autonomie serait assurée par une batterie de 3 900 mAh, avec une charge filaire de 25W. L’appareil embarquerait également 12 Go de RAM et le processeur Snapdragon 8 Elite. L’écran LTPO offrirait un taux de rafraîchissement de 120 Hz et serait protégé par le Corning Gorilla Glass Victus 2, comme sur le Galaxy S25 Plus.

L’absence d’un troisième capteur photo à l’arrière et la charge rapide limitée à 25W pourraient sembler décevantes, mais il faut rappeler que le Galaxy S25 Edge est conçu pour offrir une expérience premium dans un format plus fin. Le téléphone disposerait également de bordures extrêmement fines, mesurant seulement 1,32 mm, contre 1,52 mm sur le Galaxy S25 Ultra.

Avec ces caractéristiques, le Galaxy S25 Edge pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone puissant et élégant, misant sur un design plus compact sans sacrifier l’essentiel des performances. Il faudra cependant attendre l’annonce officielle de Samsung pour confirmer ces informations.